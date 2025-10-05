Theo Thủ tướng, chúng ta đang tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 4 cơn bão lớn trong tháng 9 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương.

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9 để thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, sáng 5/10.

Khái quát bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng, Thủ tướng cho biết, ở trong nước, chúng ta tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025; quán triệt và tổ chức triển khai các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 50 dự án luật, nghị quyết, nhiều nhất trong một kỳ họp đến nay); tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, chúng ta tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 4 cơn bão lớn trong tháng 9 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng chỉ rõ những kết quả nổi bật như: kinh tế vĩ mô tiếp tụ ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nổi bật là tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn, các thị trường truyền thống bị thu hẹp; sức ép điều hành vĩ mô; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, các động lực mới cần thời gian phát huy hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc (nhất là về bố trí cán bộ, kết nối, liên thông thủ tục hành chính, dữ liệu)...

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, tình hình có gì mới, có gì đặc biệt cần lưu ý và tác động đến nước ta; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng các bộ, ngành, địa phương; tình hình kinh tế - xã hội có điểm gì tốt, điểm gì chưa tốt, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có gì còn bất cập, cần có giải pháp gì.

Các đại biểu cũng cần thảo luận, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và quý 4/2025. Trong đó, lưu ý các giải pháp đạt tăng trưởng cao, từ 8,3-8,5% trong bối cảnh rất khó khăn, gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội…