Thủ tướng: Kinh tế tư nhân là động lực đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện "3 tiên phong", "2 lớn mạnh" để đạt cho bằng được một mục tiêu xuyên suốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025). Ảnh: Ban IV.

Ngày 10/10, Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Tại các phiên họp sáng, hơn 500 doanh nghiệp đã tham gia thảo luận trong khuôn khổ 4 ủy ban chuyên môn và Diễn đàn Nữ doanh nhân ViPEL. Các doanh nghiệp cùng nhau nhận diện những bài toán lớn của nền kinh tế, xác định dư địa tăng trưởng, cơ hội đột phá và đề xuất các dự án mang tinh thần hợp tác công - tư.

Trong phiên chiều, Toàn cảnh Kinh tế tư nhân đã diễn ra với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các đại biểu quốc tế, chuyên gia và các doanh nghiệp để cùng thảo luận, nhằm đi đến thống nhất hành động theo cách làm mới để hiện thực hóa những giá trị và mục tiêu mà ViPEL đã xây nền móng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại diện doanh nghiệp tham dự phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất" năm 2025 (ViPEL 2025).

Việt Nam cần vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước "một điểm ngoặt chưa từng có trong lịch sử nhân loại", khi bối cảnh địa chính trị thay đổi khó lường và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi toàn bộ thế giới.

"Chúng ta đang ở giai đoạn sắp xếp lại giang sơn. Trước những biến đổi lớn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cần thích nghi nhanh, hành động mạnh, cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước", ông Trương Gia Bình nói.

Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và khu vực công "bắt tay nhau, cùng chia sẻ giấc mơ lớn của đất nước, cùng làm, không phân biệt công hay tư, và cùng có trách nhiệm với Tổ quốc". Đồng thời, ông bày tỏ kỳ vọng Chính phủ sẽ thể chế hóa mô hình "công - tư cùng kiến quốc", tạo cơ chế để mọi thành phần kinh tế có thể đồng hành trong hành trình phát triển quốc gia.

TS Nguyễn Thị Phương Thảo, thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân, đồng Chủ tịch Ủy ban các ngành công nghiệp mới nổi và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico cho rằng các doanh nghiệp tư nhân như Vietjet, HDBank lớn mạnh, hoạt động trong môi trường bình đẳng với các doanh nghiệp ngoài nước là minh chứng sống động cho nền kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ban IV.

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một thập kỷ "vàng" thúc đẩy các ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo, với tính sẵn sàng cao, vị thế điểm đến, thị trường mới, nhu cầu cao và dư địa phát triển mới.

"Nếu chúng ta dám nghĩ, dám làm và dám đi nhanh, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của châu Á", bà Thảo nhấn mạnh.

Khi Chính phủ kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng hành, chúng ta sẽ tạo nên một sức manh hợp lực - một Việt Nam bứt phá, tự tin, dẫn dắt. Nữ doanh nhân khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ, cùng kiến tạo nên một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, nơi công nghệ là cầu nối giữa tri thức, con người và tương lai.

UBND TP.HCM và Tập đoàn Sovico trao thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt đô thị (metro) số 4.

Bối cảnh mới hiện nay ghi nhận làn sóng FDI dịch chuyển, các hiệp định FTA thế hệ mới cùng xu hướng xanh hóa và số hóa đang mở ra cơ hội lớn. Tuy nhiên, rào cản mới về thuế, tiêu chuẩn ESG, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và công nghệ xanh đang đặt ra thách thức không nhỏ.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền cho rằng cơ quan Nhà nước cần có vai trò định hướng, xây dựng khung pháp lý, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đất đai, thuế và hạ tầng, còn khu vực tư nhân chủ động liên kết, đầu tư R&D, chuyển đổi số - xanh, tham gia đào tạo nhân lực và hình thành mạng lưới sản xuất xanh - tuần hoàn.

Mục tiêu cuối cùng là tạo sức bật cho công nghiệp Việt Nam vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng nền sản xuất tự chủ, xanh và bền vững.

Theo Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung, Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để hình thành hệ sinh thái nội lực, qua đó cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bà Dung đề xuất xây dựng chương trình hành động quốc gia về dịch vụ và hạnh phúc con người, với hai trụ cột: Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước cần định hình triết lý "Người Việt Hạnh phúc", hoàn thiện chiến lược liên ngành và đầu tư hạ tầng số, nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân phải tiên phong đổi mới, hợp lực xây dựng chuỗi giá trị Lifestyle Việt Nam, lấy con người làm trung tâm và lan tỏa văn hóa hạnh phúc.

Kinh tế tư nhân cần thực hiện "3 tiên phong", "2 lớn mạnh"

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi tới dự chương trình trong không khí cả nước chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Thủ tướng thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ doanh nhân.

Thủ tướng cho rằng khu vực kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế; huy động hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Thủ tướng lắng nghe ý kiến trình bày của các đại biểu tại ViPEL 2025. Ảnh: Ban IV.

Nhắc lại quá trình đổi mới đất nước, với 3 trụ cột quan trọng, Thủ tướng cho biết sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp đã giúp đất nước thoát nghèo, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu; công nghiệp và đầu tư trực tiếp nước ngoài giúp Việt Nam vượt ngưỡng thu nhập trung bình.

Thủ tướng tin tưởng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ giúp chúng ta phát triển, trở thành nước thu nhập cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chia sẻ lại những trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc làm sao để đất nước đạt 2 mục tiêu 100 năm và đi đến quyết định phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trở lên và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Tinh thần là "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, doanh nghiệp đồng hành, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi; chỉ bàn làm, không bàn lùi" và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng sau, cao hơn tháng trước, quý sau, cao hơn quý trước và khả năng tăng trưởng cả năm 2025 vượt 8%; thu ngân sách vượt mục tiêu 2 triệu tỷ đồng như kế hoạch.

Hợp tác công - tư giữa Hà Nội - Sovico - UNESCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống.

Với chủ đề "Công tư - kiến quốc, hùng cường - thịnh vượng", Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện "3 tiên phong", "2 lớn mạnh" để đạt cho bằng được một mục tiêu xuyên suốt.

Trong đó, tiên phong trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, gắn mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của quốc gia; tiên phong trong phong trào yêu nước để mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, mỗi năm có một sản phẩm sáng tạo, chứa đựng hàm lượng khoa học công nghệ cao góp phần cho đất nước phát triển thịnh vượng; tiên phong trong bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, công tác an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Về "2 lớn mạnh", Thủ tướng nêu rõ một là lớn mạnh vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo...

Hai là trong mọi hoạt động phải lớn mạnh, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng, tham gia sâu hơn và vươn lên trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, với tinh thần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng chuỗi cung ứng, và tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

Với "3 tiên phong", "2 lớn mạnh", Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công mục tiêu xuyên suốt, cũng là sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó: "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế nhà nước là chủ đạo, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE).

Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững", phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước.

Thủ tướng tặng chương trình 20 chữ: "Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc".

Kết thúc chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã bấm nút chính thức ra mắt Liên minh kinh tế tầm thấp (LAE) Việt Nam và chứng kiến các bản ký kết hợp tác chiến lược.

Việc tổ chức chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân là một trong 4 nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện, để triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ban IV và Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã cùng phối hợp, triển khai mô hình mang tên gọi ViPEL. ViPEL tập hợp lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, hình thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn. Với cấu trúc đa dạng, kết nối doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực, mô hình này tạo nên một hệ sinh thái hành động hướng tới làm chủ năng lực cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam.