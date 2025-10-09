Chủ tịch Hòa Phát, FPT, PVN gửi kiến nghị 'đặc biệt' tới Thủ tướng

Chiều 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tại đây, Thủ tướng đề nghị các đại biểu chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, những việc chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ, "đâu cần, đâu khó có doanh nhân".

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đề xuất Chính phủ, các bộ ngành giải quyết nhanh hơn nữa các văn bản kiến nghị của doanh nghiệp, để không lỡ nhịp cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, ông đề xuất các dự án, chương trình đầu tư của Nhà nước nên đặc biệt ưu tiên sử dụng hàng nội địa, nhất là những sản phẩm trong nước đã sản xuất được, đáp ứng đủ nhu cầu. Đây vừa là cách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, vừa là hành động cụ thể thực hiện chủ trương Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng, Chính phủ đã kiến tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân có cơ hội phát triển. Ông cho rằng để đất nước phát triển, không thể "mạnh ai nấy làm", các doanh nghiệp lớn cần chung tay giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. "Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lao động chăm chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không chỉ là 10% mà là 20%, 25%, thậm chí 30%", ông nói.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, nêu ra 2 đề xuất cũng là điểm nghẽn hiện nay. Một là đề xuất luật không hồi tố, theo nữ doanh nhân, luật nên xây dựng theo mục tiêu hướng dẫn chứ không nên hồi tố. Thứ hai là vấn đề sáp nhập nhân sự. Bà cho biết các ban ngành đã sáp nhập nhân sự để hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhưng những bộ phận mới có người chưa tiếp quản đầy đủ. Những dự án dở dang, đã làm đúng luật, chuẩn bị kỹ, nhưng đến giai đoạn sáp nhập thì dừng lại chờ cơ quan mới. Cơ quan mới lại bắt đầu làm lại lần nữa, rất tốn kém thời gian.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính đề xuất Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới hành động, triển khai quyết liệt hơn nữa các nghị quyết đã ban hành, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách cụ thể hóa bằng văn bản pháp lý đồng bộ để doanh nghiệp có căn cứ triển khai thực hiện. "Doanh nghiệp rất cần một môi trường chính sách ổn định, minh bạch, khả thi - đó là nền tảng để chúng tôi yên tâm đầu tư và sáng tạo", ông nói.

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Petrovietnam, gửi tới Thủ tướng, Chính phủ 2 kiến nghị. Một là, Chính phủ tham mưu trình Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế Nhà nước, nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực mạnh mẽ hơn để các doanh nghiệp Nhà nước có thể phát triển bứt phá. Hai là, sớm ban hành nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đặc thù cho Petrovietnam, phù hợp với mô hình và tầm vóc mới.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết tập đoàn đang đặt ra những mục tiêu tham vọng từ nay đến 2030 để trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, ngang tầm với các tập đoàn lớn trên thế giới. Ông cho biết EVN sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa quản trị, phát triển và làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, đạt top 3 ASEAN và phấn đấu mục tiêu trở thành một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) vào năm 2030 nếu được Chính phủ và các bộ ngành hỗ trợ, ủng hộ.

Bên cạnh đề xuất tiếp tục nâng cấp, cải tạo các tuyến đường sắt hiện hữu, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, kiến nghị cộng đồng doanh nghiệp chung tay xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt. Ông cho biết vừa qua, tổng công ty đã tiếp xúc, gặp gỡ một số doanh nghiệp lớn như Thaco, Hòa Phát, Z125, Thành Công… đề nghị nghiên cứu để có sản phẩm, khi được Nhà nước đặt hàng thì sản xuất và cung cấp cho tổ hợp công nghiệp đó để có sản phẩm đầu ra là những đoàn tàu chạy trên tuyến đường sắt mới.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp chia sẻ định hướng phát triển thời gian tới, trong đó tập đoàn sẽ tiếp tục bám sát Quyết định số 726 của Thủ tướng để xây dựng chiến lược phát triển ngành, tập trung vào các lĩnh vực hóa chất đặc thù, hóa chất chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu cho ngành công nghiệp bán dẫn. "Tập đoàn chúng tôi đã chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế. Chúng tôi đã có nguồn lực để trích lập các quỹ, đặc biệt là quỹ đầu tư cho các dự án quan trọng", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh các đề xuất của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, nhiều hiệp hội ngành nghề cũng đưa ra các đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc thế hệ F2 là những doanh nhân kế cận của các doanh nhân thành đạt thế hệ F1 và các doanh nghiệp công nghệ có tốc độ phát triển nhanh. Đồng thời, ông đề xuất Chính phủ giao Hiệp hội nghiên cứu đề án thành lập ngân hàng số chuyên doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu, nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn mong muốn Chính phủ đẩy nhanh cải cách thủ tục, không hồi tố luật và ưu tiên sử dụng hàng Việt.

