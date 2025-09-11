Các doanh nhân lớn của Việt Nam có nhiệm vụ mới

Ban IV công bố mô hình tập hợp lực lượng doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hướng tới mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”.

Những doanh nhân lớn, thành viên đầu tiên của Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân. Ảnh: BTC.

Ngày 11/9, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban - trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.

Hướng tới mục tiêu Công - tư kiến quốc

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình - Trưởng ban IV, Thành viên Hội đồng điều hành - nhấn mạnh mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan Nhà nước trong phát triển kinh tế. Đây cũng là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

So với các chương trình khác, mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất. Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đảm nhiệm Ủy ban 1 về các ngành công nghệ mới nổi và tài sản số. Ảnh: BTC.

Sứ mệnh của mô hình là thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững. Đồng thời, đóng vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết các bài toán quốc gia, xây dựng nội lực dựa trên khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số và hướng ra toàn cầu.

Bên cạnh đó, cung cấp tổng quan bối cảnh toàn cầu và trong nước, bối cảnh kinh tế và sự phát triển doanh nghiệp nhằm thực hiện vai trò cầu nối công - tư hiệu quả.

Mục tiêu của chương trình là cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; tạo mô hình tăng trưởng mới theo Nghị quyết 57-NQ/TW; kết nối hiệu quả các loại hình doanh nghiệp, kết nối Việt Nam với toàn cầu; thúc đẩy cải thiện môi trường chính sách, pháp lý (tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW) và theo dõi các chỉ báo cụ thể của các Nghị quyết liên quan; vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế…

Nhiều doanh nhân tên tuổi làm thành viên chủ chốt

Những doanh nhân nằm trong Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân gồm có bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico; ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco; ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT; ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I; bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ và ông Don Lâm - Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ VinaCapital.

Trong đó, nhân sự chủ chốt của Ủy ban 1 về các ngành công nghệ mới nổi và tài sản số gồm có ông Trương Gia Bình, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Don Lâm.

Tại Ủy ban 2 về phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia gồm ông Mai Hữu Tín, ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Shinec; ông Phạm Quốc Long - Phó tổng giám đốc Gemadept và ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch AA Corporation.

Các doanh nghiệp xây dựng mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam, hoạt động theo cấp độ Ủy ban. Ảnh: BTC.

Ủy ban 3 về các ngành công nghiệp, sản xuất, chế biến chế tạo gồm có ông Vũ Văn Tiền; ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow; bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT CTCP TM Thái Hưng; ông Trần Đức Tùng - Phó tổng giám đốc Hanel PT và ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Đại Dũng.

Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực và dịch vụ gồm có bà Cao Thị Ngọc Dung; ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Vietjet; ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Group và bà Hà Thị Thu Thanh - Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Về hoạt động của nhóm công tác, sẽ giao ban định kỳ quý/6 tháng theo Nhóm công tác hoặc theo Ủy ban. Trong đó, hướng tới những khía cạnh như cập nhật vĩ mô và các diễn biến của lĩnh vực; xác lập mục tiêu, chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và giải pháp hiện thực hóa; nhận diện các vấn đề cần thúc đẩy cải thiện về chính sách, pháp lý.

Nhóm công ty cũng thực hiện các hoạt động hợp tác, xúc tiến, đối thoại chính sách công - tư với các địa phương/bộ ngành liên quan. Đồng thời, đánh giá, khảo sát chuyên đề phục vụ bài toán phát triển.