Thủ tướng giao nhiệm vụ đặc biệt cho ông Trương Gia Bình, Don Lâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao ông Trương Gia Bình và ông Don Lâm cùng Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Thủ tướng. Ảnh: Nam Khánh.

Văn phòng Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV).

Tại thông báo này, Thủ tướng đánh giá cao sự chuẩn bị, cùng các ý kiến thẳng thắn, sát thực tiễn của Ban IV. Thủ tướng ghi nhận vai trò tích cực của Ban trong việc kiến nghị cải cách thủ tục hành chính, tham gia xây dựng chính sách, thúc đẩy kênh đối thoại giữa Nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời góp phần hình thành, phát triển mạng lưới doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong thời gian qua.

Để nâng cao hơn nữa vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, người đứng đầu Chính phủ giao Ban IV cùng ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, và ông Don Lâm - nhà sáng lập VinaCapital, nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ sẽ đồng hành, hỗ trợ trong quá trình xây dựng và vận hành Quỹ nhằm bảo đảm hiệu quả, đúng định hướng. Ban IV báo cáo Thủ tướng trong tháng 8 này,

Song song đó, Thủ tướng yêu cầu Ban IV phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam. Chương trình cần xác định rõ chủ đề, mục tiêu từng năm, lựa chọn công cụ và phương thức tổ chức bảo đảm thành công, huy động sức mạnh tổng hợp.

Thủ tướng cũng giao Ban IV nghiên cứu, tìm kiếm các điển hình tốt, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; triển khai công tác truyền thông để tôn vinh, khuyến khích học tập, tạo sức lan tỏa; đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông khác phối hợp triển khai. Việc tôn vinh phải xứng đáng, công bằng và minh bạch, rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, tránh tôn vinh mang tính hình thức.

Một nhiệm vụ khác được Thủ tướng giao là xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết 68 và môi trường kinh doanh. Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng bộ chỉ số để đo lường, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ và đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong khi đó Ban IV phải xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xác định mức độ thông thoáng môi trường kinh doanh của Việt Nam; xác định các vướng mắc, hạn chế của doanh nghiệp; đảm bảo tính độc lập, khách quan.

Các nhiệm vụ này cần được xem xét, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8.