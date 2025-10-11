Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

Bên cạnh nâng trần thu nhập xét mua, thuê mua nhà ở xã hội, Chính phủ còn cho phép địa phương điều chỉnh hệ số phù hợp thực tế. Ảnh: Phương Lâm.

Tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản diễn ra sáng 11/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Chính phủ vừa điều chỉnh mức trần thu nhập của người mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, ngày 10/10, Chính phủ ban hành Nghị định 261/2025, sửa đổi và bổ sung một số quy định về phát triển, quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

Riêng người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên sẽ được xét nếu thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng.

Thu nhập được xác định dựa trên bảng lương hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc. Những người không có hợp đồng lao động sẽ được công an cấp xã xác nhận thu nhập dựa trên dữ liệu dân cư, thời hạn giải quyết tối đa 7 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Đáng chú ý, nghị định mới cũng cho phép chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có thể quyết định điều chỉnh hệ số thu nhập phù hợp với điều kiện kinh tế từng địa phương, hoặc ban hành chính sách khuyến khích đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

Theo quy định cũ, người độc thân chỉ được mua nhà ở xã hội nếu có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng, còn hộ gia đình dưới 30 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này đã lạc hậu và không phản ánh đúng mặt bằng thu nhập hiện nay, khiến nhiều người dù có nhu cầu thực nhưng không đủ điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội.

Hiện tại, bên cạnh điều chỉnh thu nhập, nghị định mới cũng giảm lãi suất vay ưu đãi khi mua nhà ở xã hội, từ 6,6% xuống còn 5,4%/năm, lãi suất quá hạn bằng 130% lãi vay. Đặc biệt, những khoản vay đã ký trước ngày 10/10 tại Ngân hàng Chính sách xã hội được phép điều chỉnh hợp đồng để áp dụng mức lãi mới cho cả dư nợ gốc và dư nợ quá hạn.

Theo lãnh đạo Chính phủ, việc điều chỉnh này nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện để người có thu nhập trung bình tiếp cận nhà ở xã hội, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và khuyến khích các chủ đầu tư triển khai dự án.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng sớm ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 261, như về thời hạn thực hiện các thủ tục với dự án nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành văn bản phù hợp, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, tinh thần là không giới hạn tỉnh nào và không giới hạn doanh nghiệp nào, để các địa phương giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, Chính phủ có cơ chế giám sát, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, chống trục lợi chính sách.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của doanh nghiệp.

Song song, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh giải ngân gói 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, bảo đảm thủ tục thuận lợi, dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát rủi ro, cũng như kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản mang tính đầu cơ, tránh phát sinh bong bóng giá.

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cả nhà đầu tư và người mua nhà...