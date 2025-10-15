Vingroup đồng loạt triển khai dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc

Dự án gồm gần 50.000 căn có kế hoạch thực hiện tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM, Tây Ninh và gần 11.000 căn đang thi công tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa.

Ngày 15/10, Vingroup công bố triển khai các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc dưới thương hiệu Happy Home, hưởng ứng chiến lược phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ.

Đến nay, chuỗi Happy Home được triển khai tại 4 tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa, đồng thời có kế hoạch triển khai thêm tại 3 địa phương là Hưng Yên, TP.HCM và Tây Ninh.

Cụ thể, tại Hải Phòng, Vingroup mở bán dự án Happy Home Tràng Cát (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ) tổng diện tích 28,14 ha, gồm 27 tòa chung cư cao 7-9 tầng, quy mô hơn 3.800 căn hộ với diện tích 28,8-70 m2/căn.

Là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất thành phố, Happy Home Tràng Cát cung cấp nhà ở và không gian sống chất lượng cho người lao động với 59 tiện ích ngoài trời, gồm 3 công viên, 4 vườn hoa, khu thể thao, khu cắm trại, vườn cờ, khu đọc sách… Ngoài ra, tại Dương Kinh (thuộc dự án Vinhomes Golden City), Vingroup cũng quy hoạch thêm 8.000 căn nhà ở xã hội.

Happy Home Tràng Cát - dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất thành phố Hải Phòng - vừa được Vingroup mở bán.

Tại Thanh Hóa, dự án Happy Home (phường Hạc Thành) có quy mô gần 9,2 ha, gồm 18 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp hơn 2.800 căn hộ với diện tích 45-71 m2/căn. Dự án cung cấp hàng loạt tiện ích như hồ cảnh quan, công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, gần cung văn hóa thiếu nhi, các trường học liên cấp… Dự án được mở bán đợt 1 từ tháng 3 và chuẩn bị mở bán đợt 2 từ 15/10.

Tại Quảng Trị, dự án Happy Home có quy mô 11,547 ha, cung cấp 142 căn nhà ở thấp tầng (cao 3 tầng) với diện tích đất 75-163,9 m2. Hiện dự án đã hoàn thiện xây dựng và công bố thông tin chuẩn bị cho việc mở bán, dự kiến trong tháng 11.

Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai xây dựng dự án Happy Home trên tổng diện tích 87,64 ha, quy mô hơn 4.100 căn nhà ở xã hội tại phường Bắc Cam Ranh.

Cùng với 4 địa phương trên, Vingroup cũng có kế hoạch phát triển các dự án Happy Home tại Hưng Yên (5.500 căn), TP.HCM (31.500-33.500 căn) và Tây Ninh (2.300 căn).

Các dự án Happy Home có chất lượng hoàn thiện vượt trội, kèm hệ thống tiện ích công cộng và không gian xanh bên ngoài.

Theo chủ đầu tư, điểm khác biệt của các dự án Happy Home trong phân khúc nhà ở xã hội là không chỉ cung cấp “một nơi để ở” mà còn kiến tạo “nơi đáng sống” cho người lao động. ​​Tất cả căn nhà được thiết kế hiện đại, chất lượng hoàn thiện vượt trội, kèm hệ thống tiện ích công cộng và không gian xanh bên ngoài nhằm giúp nâng cao chất lượng sống cho người lao động.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: “Với tinh thần sát cánh cùng Chính phủ trong việc phát triển nhà ở xã hội, Vingroup triển khai các dự án với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo chất lượng vượt trội và đầy đủ tiện ích, tương đương nhà ở thương mại. Hiện nay, tập đoàn cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, thiết kế và mẫu nhà ở xã hội, sẵn sàng khởi công thêm dự án ngay khi được các địa phương giao quỹ đất sạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao”.

Theo chủ đầu tư, việc đồng loạt triển khai và đưa ra thị trường các dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc cho thấy vai trò và trách nhiệm của Vingroup trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ.