Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chính sách bồi thường cho người dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm

  • Chủ nhật, 26/10/2025 09:36 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Người dân trong diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm được mua đất Đông Anh với giá chỉ từ 10 triệu đồng/m2.

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có thông tin về việc triển khai chính sách tái định cư cho người dân phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

giai phong, mat bang, boi thuong anh 1

Khu tái định cư Thượng Thanh nằm ngay trên đường Lý Sơn, đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gần các khu vực trung tâm thành phố, được trang bị đầy đủ tiện ích sinh hoạt, để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Theo chủ trương đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận, các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở khác trong địa bàn phường tại nơi thu hồi đất sẽ được bố trí tái định cư bằng đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) và ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh) hoặc bằng các căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng). Các hộ dân sẽ được lựa chọn khu vực tái định cư thay vì chỉ được TĐC tại một khu vực nhất định như các dự án khác.

Trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn phường tại nơi thu hồi đất sẽ được bố trí TĐC bằng các căn hộ tại quỹ nhà TĐC Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

giai phong, mat bang, boi thuong anh 2

Một góc Khu đô thị mới Việt Hưng trên địa bàn phường Việt Hưng

Giá bán, giá thuê nhà tái định cư sẽ do Sở Xây dựng phê duyệt; tiền sử dụng đất tại khu đất TĐC được tính theo Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, khu đô thị mới Việt Hưng có diện tích khoảng 13.854m2 (bao gồm cả diện tích đường giao thông). Đất được xây nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng. Giá đất dự kiến 46-65 triệu đồng/m2.

Ô đất tái định cư 5.B1-CT xã Đông Anh có quy mô diện tích khoảng 20.760m2. Đất được xây nhà liền kề cao tối đa 5 tầng. Giá đất dự kiến 10-13 triệu đồng/m2.

Đối với khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng. Tòa nhà NO15A - ĐN2; NO15A - ĐN3; NO15B - ĐN1; NO15B - ĐN2 phường Thượng Thanh, thành phố Hà Nội.

Công trình có quy mô 7 tầng nổi, 1 tầng hầm với 67 căn hộ. Trong đó, căn hộ có diện tích sử dụng dưới 50 m2 (48,8 m2): 4 căn; Căn hộ có diện tích sử dụng từ 50 m2 đến dưới 60 m2: 28 căn; Căn hộ có diện tích sử dụng từ 60 m2 đến dưới 70 m2: 11 căn; Căn hộ có diện tích sử dụng từ 70 m2 đến dưới 80 m2: 8 căn; Căn hộ có diện tích sử dụng trên 80 m2 (87,38 m2 và 87,84 m2): 16 căn.

Giá bán các căn hộ thường từ tầng 2 đến tầng 7 khoảng 28-30 triệu đồng/m2; Các căn hộ góc có giá 30-33 triệu đồng/m2. (Giá bán đã bao gồm phí bảo trì 2%).

Khu vực dự án cải tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân (32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà).

Có một 'trung tâm tài chính' giữa lòng Hà Nội

Sau sáp nhập, 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam trở thành khu vực tập trung nhiều trụ sở chính ngân hàng và công ty chứng khoán nhất, với tổng cộng 15 đơn vị hiện diện tại đây.

06:06 8/7/2025

Có một 'siêu phường' ở Hà Nội sở hữu 32 tỷ USD vốn hóa doanh nghiệp

Sau ngày 1/7, bản đồ hành chính mới của Hà Nội đã tái định vị nơi các doanh nghiệp tỷ USD chọn làm trụ sở chính, đưa Hoàn Kiếm và Cửa Nam thành địa bàn đắt giá nhất.

07:09 2/7/2025

12 dự án bất động sản tại Hà Nội sắp bị kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán 12 dự án tại các quận, huyện trọng điểm về bất động sản thời gian qua, gồm Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm.

16:53 26/3/2025

https://tienphong.vn/nguoi-dan-tai-quang-truong-phia-dong-ho-hoan-kiem-duoc-mua-can-ho-tai-dinh-cu-tu-28-trieu-dongm2-post1790235.tpo

Theo Trần Hoàng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

giải phóng mặt bằng bồi thường Hà Nội Hoàn Kiếm đền bù tái định cư

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý