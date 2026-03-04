Cước vận tải biển tăng phi mã vì xung đột Trung Đông

Nhiều hãng tàu biển quốc tế thông báo phụ phí chiến tranh do phải đi đường vòng để né vùng chiến sự khiến giá cước vận tải tàu biển tăng vọt. Giá được dự báo vượt mốc 5.000 USD/container 40 feet.

Hãng hãng tàu Wan Hai tăng cước tàu biển với mức cao nhất đến 4.000 USD/container từ ngày 2/3. Ảnh: T.L.

Bên cạnh tăng giá cước tàu biển, một số tuyến hàng hải đến khu vực Trung Đông, biển Đỏ và đông Địa Trung Hải hiện đã ngưng nhận đặt chỗ.

Cước vận tải tàu biển tăng thêm 4.000 USD /container

Tại Việt Nam, hãng tàu biển Wan Hai đã phát hành thông báo khẩn ngày 2/3 về việc tạm ngưng dịch vụ đối với nhu cầu vận tải hàng hóa tới khu vực Trung Đông, biển Đỏ và đông Địa Trung Hải (Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập).

Theo đó, Wan Hai tạm dừng tất cả dịch vụ đặt chỗ cho 3 khu vực này do những tác động của xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Hãng này cũng tăng cước tàu biển với mức cao nhất đến 4.000 USD /container 40 feet. Thông báo có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh việc tạm ngừng nhận đặt chỗ, Wan Hai cho biết đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn, tàu và hàng hóa. Đây là một trong những lý do dẫn đến chi phí vận hành bổ sung, được gọi là phụ phí xung đột khẩn cấp (ESC).

Mức phí được áp dụng từ 2.000- 3.000 USD /container loại 20-40 feet hàng khô tùy loại và 4.000 USD /container lạnh hoặc thiết bị đặc biệt. Ngoài ra, hãng tàu cũng yêu cầu khách hàng trả lại container rỗng cho kho trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong khi đó, Hapag-Lloyd thông báo từ ngày 2/3, phụ phí rủi ro chiến tranh ở mức 1.500 USD mỗi TEUs tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho các tuyến đi và đến vịnh Ba Tư.

Đối với hàng lạnh và hàng đặc biệt, mức phụ phí tăng lên 3.500 USD . Ngoài ra, hãng áp dụng một số ngoại lệ dành cho các lô hàng theo hợp đồng riêng.

Theo hãng tàu biển này, chi phí kể trên áp dụng cho mọi đơn đặt chỗ từ ngày 2/3 trở đi, đến khi hãng có thông báo thay đổi.

Thông tin mới nhất từ Maersk ngày 3/3 cho biết hãng tàu biển này đã ngừng tiếp nhận hàng lạnh, hàng đặc biệt vận chuyển đến và đi từ UAE, Oman, Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain, Jordan và Saudi Arabia cho đến khi có thông báo mới. Ngoại lệ được áp dụng cho thực phẩm thiết yếu, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác.

Đồng thời, Maersk tạm dừng toàn bộ hoạt động đặt chỗ mới giữa khu vực Tiểu lục địa Ấn Độ (bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka) và các thị trường vùng Vịnh thượng (Upper Gulf) gồm UAE, Bahrain, Qatar, Iraq, Kuwait và Saudi Arabia (chỉ áp dụng đối với các cảng Dammam và Jubail). Việc tạm dừng này không áp dụng đối với các hành lang thương mại khác.

Hiện, hãng không nhận vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đến và đi từ Israel cho đến khi có thông báo mới. Việc nhận hàng hóa khác vẫn được duy trì.

Trước đó, Maersk đã quyết định tạm dừng các chuyến tàu quá cảnh kênh đào Suez và đi qua eo biển Bab el-Mandeb54. Toàn bộ các chuyến tàu thuộc tuyến Trung Đông - Ấn Độ đi Địa Trung Hải và Trung Đông - Ấn Độ đi Bờ Đông (Mỹ) sẽ được điều chỉnh hành trình vòng qua Mũi Hảo Vọng.

Hiện tại, các hãng tàu container lớn như CMA CGM, MSC cũng đồng loạt phát thông báo tạm dừng nhận hàng vào một số cảng vùng Vịnh Ba Tư, đồng thời áp dụng phụ phí rủi ro chiến tranh và siết chặt tiếp nhận container lạnh.

CMA CGM áp dụng phí khẩn cấp từ ngày 2/3 đối với các tuyến đi và đến nhiều quốc gia Trung Đông với mức phí 2.000- 4.000 USD /container.

Trong khi đó, MSC đã phát đi thông báo cho mọi lô hàng dự kiến đi tới các cảng ở Vịnh Ba Tư sẽ chuyển sang cảng an toàn gần nhất, rồi dỡ hàng tại đó. MSC cũng áp phụ phí bắt buộc khoảng 800 USD /container cho các lô hàng này để bù thêm chi phí do chuyển hướng và dỡ tại cảng khác.

Cước container 40 feet dự báo vượt mốc 5.000 USD

Tại cuộc họp với lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng của Ban IV ngày 2/3, nhiều ý kiến cho rằng căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang gây ra những biến động mạnh mẽ cho tuyến hàng hóa Á - Âu. Trong đó, hai tác động lớn nhất là “nghẽn cổ chai” tại các eo biển chiến lược và cước vận tải có thể tăng phi mã.

Theo tổng hợp từ Văn phòng Ban IV, eo biển Hormuz hiện là điểm "nóng" nhất khi Iran đã đưa ra các cảnh báo về an ninh, khiến việc di chuyển qua đây gần như đình trệ. Mặc dù chưa chính thức đóng cửa hoàn toàn, nhiều hãng tàu đã chủ động dừng hoặc thay đổi lộ trình do rủi ro cực cao. Các doanh nghiệp buộc phải tính đến phương án vòng qua mũi Hảo Vọng.

Về chi phí logistics, Ban IV dự báo giá cước container trong những ngày tới có thể tăng vọt. Theo đó, cước container 40 feet có thể nhảy vọt hơn 2-3 lần, vượt mốc 5.000 USD tương tự các đợt bất ổn giai đoạn 2024-2025.

Cùng với đó, các đơn vị bảo hiểm rủi ro chiến tranh đang rà soát và tăng phí nhanh chóng đối với các tàu hoạt động tại khu vực vùng Vịnh.