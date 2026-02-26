Tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế vì sức khỏe Nhân dân

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt chúc mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt, về phía Bộ Y tế có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Bộ Y tế cùng các giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác y tế trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND); chúc đội ngũ thầy thuốc tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng với nhiều chủ trương mang tính đột phá vì Nhân dân, lực lượng Công an và ngành Y tế đã phối hợp ngày càng chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả lẫn nhau, qua đó đạt được nhiều bước phát triển quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao đời sống Nhân dân.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ CAND có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh con người và an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế được củng cố, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi để triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp về y tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng Bộ Y tế bức tranh Bác Hồ.

Bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao và tri ân những thành tích, đóng góp to lớn của ngành Y tế đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nói chung và đối với lực lượng CAND nói riêng, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm và tinh thần đổi mới sáng tạo, sự phối hợp giữa lực lượng CAND và ngành Y tế sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, tạo thêm những dấu ấn thiết thực.

Hai ngành sẽ phối hợp chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, cùng cả nước đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Lực lượng CAND sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong quá trình triển khai các chủ trương quan trọng này.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc tăng cường năng lực cho hệ thống y tế Công an trong thời gian tới rất cần sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của ngành y tế, các giáo sư, bác sĩ và các bệnh viện. Bộ trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ trong công tác đào tạo và tăng cường nguồn nhân lực chuyên môn, nhằm phát triển y tế CAND, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chiến lược của Đảng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng, giàu ý nghĩa nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, các giáo sư, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan điểm lại rằng, thời gian qua, Bộ Y tế và Bộ Công an đã phối hợp có hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ; đặc biệt sau tổng kết chương trình phối hợp 10 năm, hai bên tiếp tục ký Quy chế phối hợp số 03, tạo nền tảng để công tác phối hợp đi vào chiều sâu, góp phần ổn định và thúc đẩy sự phát triển của ngành Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ và những ý kiến tư vấn kịp thời của Bộ Công an, giúp ngành Y tế triển khai nhiệm vụ bảo đảm đúng quy định, đồng thời kế thừa và phát triển.

Bày tỏ sự quan tâm đối với y tế CAND, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Bộ Y tế luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để hệ thống y tế trong lực lượng tiếp tục phát triển; đồng thời chúc mừng, động viên các đồng chí mới nhận nhiệm vụ lãnh đạo tại Bệnh viện 30-4 và Bệnh viện 19-8 hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, các giáo sư, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của Bộ Công an để ngành Y tế ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; trân trọng cảm ơn sự thấu hiểu, chia sẻ của Bộ trưởng Lương Tam Quang đối với lĩnh vực y tế, coi đây là nguồn động viên lớn để tiếp tục củng cố y tế cơ sở, trong đó có y tế CAND...