Bộ Công an phát động 'Tết trồng cây năm 2026 - Vì một Việt Nam xanh'

Sáng 26/2, tại Công an tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ phát động "Tết trồng cây năm 2026 - Vì một Việt Nam xanh" của Bộ Công an.

Cùng dự về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Về phía tỉnh Hưng Yên và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, kể từ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 1960 - Tết đầu tiên nhân dân ta hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay, Tết trồng cây đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam mỗi dịp xuân về.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chương trình của Chính phủ, giai đoạn 2021-2025, toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã trồng hơn 12 triệu cây xanh, riêng năm 2025, trồng được hơn 3 triệu cây xanh; mục tiêu năm 2026, Bộ Công an gương mẫu, đi đầu phát động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng trồng và chăm sóc từ 4 triệu cây xanh trở lên, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế, xã hội, giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao cây giống, thiết bị phòng chống cháy rừng và bảo vệ môi trường tặng Công an tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tái cấu trúc căn bản tư duy phát triển bền vững khi xác định "bảo vệ môi trường là trung tâm"; xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đồng thời, đề ra mục tiêu đến năm 2030 duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42%, giảm phát thải khí nhà kính, đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đây là định hướng chiến lược quốc gia, đồng thời là trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND.

Với tinh thần gương mẫu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi phát động của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang phát động "Tết trồng cây năm 2026 của Bộ Công an - Vì một Việt Nam xanh" trong toàn lực lượng CAND.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao cây giống, thiết bị phòng chống cháy rừng và bảo vệ môi trường tặng Công an các xã Long Hưng, Việt Tiến, Nam Cường, tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, trong đó Công an tỉnh Hưng Yên cần tiên phong đi đầu, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm "trồng cây với quy mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng"; "chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ và bền bỉ lâu dài", "nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ"; "chuyển mạnh sang hành động thực chất, kiên quyết chống tình trạng "đánh trống bỏ rùi", gây lãng phí nguồn lực của nhà nước và nhân dân".

Công an các đơn vị, địa phương lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Lễ phát động Tết trồng cây năm 2026 của Bộ Công an; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng; tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân điển hình, vượt chỉ tiêu kế hoạch và có cách làm hay, mô hình sáng tạo, thực hiện có hiệu quả phong trào.

Cục Y tế phối hợp với Văn phòng Bộ Công an đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai phong trào "Tết trồng cây" trong CAND, phân bổ chỉ tiêu, số lượng cây trồng phù hợp cho Công an các đơn vị, địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu 4 triệu cây do lực lượng CAND trồng năm 2026 với tỷ lệ cây phát triển 100%...

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động.

Song song với chương trình trồng cây là hoạt động chạy bộ gây quỹ trồng cây xanh, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học trên các tuyến đường lân cận trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên và quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an do Bộ trưởng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Vì một Việt Nam xanh do Cục An ninh Đối ngoại phát động và trồng cây tại Trung tâm đào tạo và phát triển năng lực gìn giữ hòa bình tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự Lễ phát động, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh Hưng Yên, Trung tâm đào tạo và phát triển năng lực gìn giữ hòa bình.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trồng cây lưu niệm tại Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Việt Tiến; trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Đền Trần tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.