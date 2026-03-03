Nhà thầu không đủ năng lực nhưng vẫn 'góp mặt' tại 2 dự án bệnh viện

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế về tội danh nêu trên, Kết luận điều tra xác định hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cai liên quan tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) xuyên suốt, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng .

Trong vụ án, 2 cấp dưới của bị can Tiến là Nguyễn Chiến Thắng, Huỳnh Hữu Tuấn (đều là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) cùng bị truy tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Trong hành vi nhận hối lộ, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) được chia thành 10 gói thầu. Các nhà thầu đã liên hệ với Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng nhờ giúp đỡ để được thực hiện các gói thầu.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Và một trong những trường hợp được "tạo điều kiện" là Công ty Thành Đạt. Doanh nghiệp này được Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ) khi đó là ông Mai Tiến Dũng (sau là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, rồi bị phạt tù trong vụ Sài Gòn Đại Ninh) giới thiệu tới Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến để xin thực hiện 2 gói thầu, một tại Bạch Mai và một tại Việt Đức.

Do có ông Dũng giới thiệu, bị can Tiến trao đổi để Nguyễn Chiến Thắng "tạo điều kiện" cho Công ty Thành Đạt tham gia các dự án. Sau đó, ông Nguyễn Huy Cương (Giám đốc Công ty Thành Đạt) đến gặp và giới thiệu năng lực của doanh nghiệp với bị can Thắng.

Bị can Thắng nhận thấy Công ty Thành Đạt không đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ công việc, nên đã giới thiệu ông Trịnh Văn Thật (Giám đốc Công ty cồ phần Vinaconex 25) để hai bên liên danh thực hiện, đảm bảo yêu cầu về năng lực và tiến độ.

Năm 2016, Liên danh Công ty Thành Đạt - Vinaconex 25 được trúng thầu thực hiện 2 gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn với tổng giá trị hơn 470 tỷ đồng . Tính đến tháng 12/2024, Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu này tổng số tiền hơn 198 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được tạm ứng, thanh toán, ông Trịnh Văn Thật (Giám đốc Vinaconex 25) đã chi tiền % cho bị can Nguyễn Chiến Thắng số tiền 2 tỷ đồng .

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thời điểm chưa bị khởi tố.

Quá trình điều tra cho thấy, hành vi đưa hối lộ còn xảy ra ở 9 gói thầu khác. Các nhà thầu đều "liên hệ" với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng nếu muốn trúng thầu.

Khi trao đổi với các nhà thầu, bị can Thắng đều thoả thuận, thống nhất với họ về việc "tạo điều kiện" để được trúng thầu nhưng phải chi lại 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế và bị can này đã nhận tổng số hơn 88 tỷ đồng .

Đến tháng 9/2017, sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó giám đốc phụ trách (sau đó làm Giảm đốc) Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm. Bị can Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 2 dự án và đã nhận hơn 12 tỷ đồng .

Bị can Tuấn khai sau khi nhận hối lộ cũng đưa cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng . Còn Nguyễn Chiến Thắng khai đưa cho bị can Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD . Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế khai chỉ nhận 2,5 tỷ đồng .

Tại Kết luận điều tra vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không bị xác định phạm tội "Nhận hối lộ" như 2 thuộc cấp. Trong khi đó, bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn cùng bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ" do có hành vi nhận tiền "lại quả" từ các nhà thầu.

CQĐT đã làm rõ hành vi đưa hối lộ của 9 cá nhân là lãnh đạo các doanh nghiệp cùng 1 giảng viên đại học và cho rằng, những người này đã nhận thức được sai phạm, việc thỏa thuận đưa tiền là theo đề nghị của ông Nguyễn Chiến Thắng. Bản thân các cá nhân này đã chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của các bị can; đồng thời thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án. Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, CQĐT miễn trách nhiệm hình sự đối với 10 cá nhân nêu trên.