Dự án nhà ở xã hội của ESG Vietland bị đề nghị chuyển sang CQĐT

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra trong quá trình đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, Lâm Đồng, Công ty ESG Vietland đã bán nhà sai đối tượng, sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa giải ngân.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố kết luận thanh tra dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, Lâm Đồng (trước đây là phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông) do Công ty ESG Vietland làm chủ đầu tư.

Bán nhà sai đối tượng, xuất hóa đơn khống

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, dự án được triển khai trên diện tích 17.821,2 m2. Ban đầu, khu đất này dự kiến làm nhà ở công vụ do Công ty CP Đầu tư khoáng sản xây dựng Phat Global thực hiện, nhưng dự án đã bị chấm dứt vào tháng 3/2017.

Tháng 6/2017, UBND tỉnh Đắk Nông giao Công ty CP xây dựng giao thông Beton 6 (Công ty Beton 6) làm chủ đầu tư và chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 6/9/2017.

Trong quá trình thực hiện, dự án đã được UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 lần. Các nội dung điều chỉnh bao gồm thay đổi chủ đầu tư từ Công ty Beton 6 sang Công ty ESG Vietland (là công ty con do Công ty Beton 6 sở hữu 100% vốn) và nhiều lần gia hạn tiến độ hoàn thành dự án đến quý IV/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn tiếp tục chậm tiến độ so với thời hạn được gia hạn.

Đến tháng 3/2025, Thanh tra tỉnh Đắk Nông (nay là Thanh tra Lâm Đồng) đã có quyết định và tiến hành thanh tra, xác minh dự án nói trên. Tại đây, Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, từ việc bán nhà trái phép, huy động vốn trái quy định đến hợp thức hóa hồ sơ khống.

Dự án khu nhà ở xã hội tại Lâm Đồng của Công ty ESG Vietland bị đề nghị chuyển hồ sơ sang Công an điều tra hình sự.

Cụ thể, trong 106 hợp đồng bán và mua, Công ty ESG Vietland đã thực hiện giao dịch với 99 trường hợp khi các hộ này chưa được xét duyệt đủ điều kiện mua nhà xã hội (vi phạm Luật Nhà ở năm 2014), với tổng số tiền huy động lên tới hơn 96 tỷ đồng .

Theo hồ sơ, có 4 hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty Địa Thiên Thái Gia Lai xuất cho ESG Vietland với tổng giá trị xây lắp hơn 106 tỷ đồng . Tuy nhiên, đối chiếu khối lượng thi công thực tế tại thời điểm xuất hóa đơn, giá trị chỉ gần 9,8 tỷ đồng . Trong số đó, 2 hóa đơn được xuất trước ngày nghiệm thu khối lượng, đến thời điểm thanh tra tháng 5/2025 còn hơn 7,1 tỷ đồng hạng mục đã xuất hóa đơn nhưng chưa thi công.

"Kết quả xác minh cho thấy việc phát hành, sử dụng 4 hóa đơn nêu trên là không đúng quy định pháp luật", kết luận thanh tra nêu.

Doanh nghiệp này còn xây dựng vượt phép: tăng thêm 524,58 m2 diện tích và 4.720,05 m2 sàn, thay đổi công năng sử dụng tại tầng tum và tầng 1.

Vi phạm 5 lỗi chỉ xử phạt 1?

Điều đáng nói, công trình đã bàn giao cho người mua, mặc dù chưa nghiệm thu, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội - vi phạm nghiêm ngặt quy định về nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Khi bị xử phạt, chủ đầu tư vẫn phớt lờ, không khắc phục hậu quả dù đã bị yêu cầu thu hồi và trả lại tiền với các căn bán trái phép.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra sự buông lỏng quản lý từ các cơ quan chức năng: dù đã xác định ít nhất 5 hành vi vi phạm, nhưng Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đắk Nông chỉ ban hành quyết định xử phạt 1 hành vi.

Sở Xây dựng Đắk Nông giải trình việc "bỏ sót" 4 hành vi vi phạm và không xử phạt do lo ngại "mức phạt cao... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án cũng như gây ra khó khăn cho chủ đầu tư". Kết luận thanh tra khẳng định điều này không phù hợp với quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, còn có các cơ quan có trách nhiệm đã thiếu biện pháp kiểm tra, giám sát dẫn đến các vi phạm (xây dựng sai phép, bán nhà trái phép) tồn tại kéo dài từ năm 2022 đến nay mà không được ngăn chặn, khắc phục kịp thời.

Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra hình sự

Từ đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra hình sự đối với hai nội dung trọng yếu: Huy động vốn hơn 96 tỷ đồng trái quy định và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hồ sơ nghiệm thu khống. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thuế, tín dụng rà soát và làm rõ vi phạm kê khai, hoàn thuế của các doanh nghiệp liên quan.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân thuộc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và những cơ quan liên quan do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để sai phạm tồn tại kéo dài từ năm 2022 đến nay.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ESG Vietland được thành lập vào tháng 5/2018, có địa chỉ trụ sở tại tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thiện Bảo. Ông Bảo cũng là người đại diện cho Công ty CP đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai (tại Gia Lai), Công ty TNHH MTV Central Lý Sơn (tại Quảng Ngãi), Công ty TNHH Đại Minh (tại Gia Lai).