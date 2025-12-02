Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Nam thanh niên mang hung khí đi đánh nhau, được bạn gái 'bao bọc'

  • Thứ ba, 2/12/2025 08:31 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bùi Thị Kim Liên bị truy nã về tội "Che giấu tội phạm" do đã hỗ trợ, giúp sức thuê nhà nghỉ cho bạn trai trong quá trình lẩn trốn.

Công an thành phố Hà Nội đang truy nã đối tượng Bùi Thị Kim Liên (SN 1999; thường trú trước đây là xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; nay là xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về tội "Che giấu tội phạm".

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/4/2023, xuất phát từ mâu thuẫn đòi nợ, nhóm của Vũ Đức Tấn (SN 1995; trú tại tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình) đã mang hung khí đánh nhau với một nhóm khác tại đường Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn di chuyển vào các tỉnh phía nam. Quá trình di chuyển, Tấn được người yêu là Bùi Thị Kim Liên hỗ trợ, giúp sức, thuê nhà nghỉ để lẩn trốn.

Nam thanh nien, Mang hung khi, Di danh nhau anh 1

Quyết định truy nã đối tượng Bùi Thị Kim Liên.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Liên về tội "Che giấu tội phạm". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 4/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thị Kim Liên.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

