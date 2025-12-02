Công an triệu tập người bố xích con trong nhà để đi làm

Một lãnh đạo Công an xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã triệu tập ông N.T.Đ. (SN 1991, trú tại xã Ea Ktur) đến làm việc liên quan đến video bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu lan truyền trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Công an xã Ea Ktur, sáng cùng ngày, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo của người dân về việc cháu H.H.N.N. (SN 2014) và em gái là cháu H.L.N.N. (SN 2017, cả hai cùng con của ông N.T.Đ.) bị cha nhốt trong phòng, trong đó có 1 cháu bị xích chân vào giường.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Ktur đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và phát hiện cả 2 cháu bị nhốt trong 1 căn phòng bẩn thỉu, quần áo và đồ ăn được vứt vương vãi khắp nơi. Trong đó, cháu H.H.N.N. bị xích chân vào giường.

Công an tiến hành làm việc với ông N.T.Đ. (ngồi ngoài cùng bên trái).

Ngay sau đó, Công an xã đã triệu tập làm việc đối với cha của 2 cháu bé là ông N.T.Đ. Tại Cơ quan Công an, ông Đ. khai nhận mẹ của 2 cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả 2 cháu đều đã nghỉ học. Do không có người trông coi nên hàng ngày trước khi đi làm, ông Đ. đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng vì sợ cháu chạy lung tung, nguy hiểm. Do bị xích chân, cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.