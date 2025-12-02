Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xử phạt người chia sẻ thông tin mưa lũ chưa được kiểm chứng lên mạng

  • Thứ ba, 2/12/2025 06:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đăng tải clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tham gia thiện nguyện thông tin về việc có rất nhiều người chết ở Đắk Lắk do nhà bị ngập sâu nhưng chưa kiểm chứng, người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt.

Ngày 1/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.S.G (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) do đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện vào khoảng 21h ngày 21/11, tài khoản Facebook N.S.G đã đăng tải video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang tham gia thiện nguyện thông tin về việc có rất nhiều người chết ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk do nhà bị ngập sâu.

Công an làm việc với ông N.S.G.

Thời điểm trên, dù thông tin chưa được kiểm chứng, video này được nhiều tài khoản Facebook, fanpage chia sẻ, thu hút sự quan tâm của người dân, gây hoang mang dư luận.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.S.G thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật khi chưa kiểm chứng thông tin. Ngay sau khi biết thông tin trên là tin đồn thất thiệt, ông G. đã chủ động gỡ bỏ bài viết và chỉnh sửa bài đăng trên Facebook cá nhân.

Căn cứ hành vi của ông G., Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng.

https://tienphong.vn/xu-phat-nguoi-chia-se-thong-tin-chua-duoc-kiem-chung-len-mang-ve-mua-lu-post1801019.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Xử phạt người chia sẻ thông tin mưa lũ Đắk Lắk Nghệ An Xử phạt người chia sẻ thông tin mưa lũ

