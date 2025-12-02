Bị đâm trọng thương từ việc đi vệ sinh không đúng chỗ

Bị nhắc nhở về việc đi vệ sinh không đúng chỗ, Hoàng "vặc" lại với giọng thách thức khiến 2 bên lời qua tiếng lại và sau đó lao vào ẩu đả với đối phương.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 1/12 đưa bị cáo Nguyễn Trung Quân (SN 1992, trú phường Dương Nội, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người".

Liên quan, Trần Đăng Tú (sinh năm 2001, ở Xuân Phương, Hà Nội); Mai Văn Phước (SN 1988, ở Ia Hrú, Gia Lai); Nguyễn Trung Hải (SN 1988, trú phường Dương Nội, Hà Nội); Lô Minh Hưng (SN 1989, ở xã Xuân Dương, Thái Nguyên), Nguyễn Bá Long (SN 2003, ở xã Xuân Phương, Hà Nội) và Nguyễn Việt Hoàng (SN 2001, trú xã Thanh Oai, Hà Nội) cũng bị xem xét về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong vụ án này, Nguyễn Việt Hoàng vừa là bị cáo lại vừa là bị hại.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án cho thấy, khuya 28/4/2025, Nguyễn Trung Quân cùng Mai Văn Phước, Nguyễn Trung Hải và Lô Minh Hưng ngồi uống rượu tại quán ăn của Phước, đối diện nhà của Quân và Hải. Cùng thời gian này, Nguyễn Việt Hoàng, Trần Đăng Tú, Nguyễn Bá Long cùng một số người khác cũng ngồi ăn uống tại quán bia đối diện, cạnh nhà Quân và Hải.

Khoảng 23h cùng ngày, Quân thấy Hoàng đi vệ sinh dưới gốc cây, trước cửa nhà mình nên nhắc nhở. Hoàng không nghe mà nói giọng thách thức: "Đây là gốc cây. Tôi thích thì tôi…". Thấy vậy, Quân đi ra khu vực dải phân cách giữa đường nói chuyện với Hoàng.

Lúc này, Tú, Long cũng đi theo Hoàng để nói chuyện với Quân. Lời qua, tiếng lại, Quân và Hoàng thách thức nhau. Quân giơ chân đạp vào bụng Hoàng và cầm gạch đánh đối phương nhưng bị nhóm của Hoàng ngăn cản, rơi gạch.

Khi Hoàng lao vào đánh Quân, thì Phước, Hải, Hưng, Long, Tú cũng lao vào đánh đấm nhau. Hoàng nhặt gạch dưới lòng đường đuổi đánh Quân khiến đối phương bỏ chạy.

Hoàng sau đó quay lại thấy Phước đang đánh Tú nên cầm viên gạch đập vào đầu Phước… Bị Hoàng đuổi đánh, Quân chạy vào quán bia gần đó lấy dao nhọn quay lại chỗ nhóm bạn đang đánh nhau.

Tại đây, Quân vung dao đâm một nhát vào người của Hoàng. Vụ việc chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn và đưa Hoàng đi cấp cứu. Theo Kết luận giám định thương tích, Nguyễn Việt Hoàng bị tổn hại 55% sức khỏe.

Đưa vụ án ra xét xử, TAND thành phố Hà Nội nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Quân là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và gây mất trạt tự trị an. Hành vi của các bị cáo còn lại cũng đã xâm phạm đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo tòa, vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn. Các bị cáo ăn năn hối cái nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Quân 7 năm tù về tội "Giết người". Các bị cáo còn lại bị tuyên lần lượt bị tuyên phạt từ 18 tháng tù (hưởng án treo) đến 30 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".