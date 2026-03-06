Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào giữa xung đột Trung Đông?

Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn có nguồn dầu nhập khẩu từ Kuwait phải đi qua khu vực eo biển Hormuz, hiện eo biển này đang bị Iran đóng cửa.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Kazutaka Yamato - Tổng giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) - cho biết doanh nghiệp đang đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào giảm tác động từ cuộc xung đột Trung Đông.

Ông Kazutaka Yamato cho hay tính đến hiện tại, hoạt động của nhà máy vẫn được duy trì ổn định và chưa ghi nhận gián đoạn nào liên quan tới những căng thẳng tại Trung Đông.

Theo ông Yamato, dù tình hình căng thẳng ở Trung Đông đang thu hút sự chú ý của thị trường năng lượng toàn cầu, NSRP vẫn chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và đối tác để bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

“Chúng tôi duy trì chiến lược đa dạng hóa nguồn cung dầu thô và đã bảo đảm đủ sản lượng nhập khẩu cần thiết để duy trì vận hành liên tục. Bên cạnh đó, công ty cũng xây dựng các phương án dự phòng và phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp, cơ quan quản lý và các bên liên quan, nhằm chủ động quản trị mọi rủi ro có thể phát sinh”, ông Kazutaka Yamato cho hay.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết thêm: "Dựa trên những đánh giá hiện nay, hoạt động sản xuất của nhà máy chưa ghi nhận bất kỳ ảnh hưởng tức thời nào từ căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, để phòng ngừa rủi ro nếu xung đột kéo dài hoặc ảnh hưởng tới các tuyến vận tải dầu thô, NSRP đang đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào, đồng thời chuẩn bị các kịch bản ứng phó, nhằm bảo đảm vận hành ổn định”.

Ông Kazutaka Yamato - Tổng giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đặc biệt, trước nỗ lực tìm kiếm giải pháp vận hành ổn định cho Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Petrovietnam kiến nghị Chính phủ và Bộ Ngoại giao tác động tới các đối tác Kuwait và Nhật Bản. Mục tiêu là huy động nguồn dầu thô dự trữ từ khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc để hỗ trợ tạm thời cho nhà máy vận hành liên tục và an toàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm tới đây.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam.

Trước đó, thông tin với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - cho biết Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn chịu tác động nhất định từ xung đột ở Trung Đông, do nguồn dầu nhập khẩu từ Kuwait phải đi qua khu vực eo biển Hormuz. Trong tháng 3, ba lô hàng đã về an toàn và đang trên đường cập cảng. Với lượng dầu đang về và tồn kho hiện có, Nghi Sơn vẫn đủ nguyên liệu để sản xuất hết tháng 3. Tuy nhiên, nếu chiến sự kéo dài sang tháng 4, nhà máy sẽ gặp áp lực, vì vậy doanh nghiệp đang tích cực nhập khẩu bổ sung và tìm kiếm nguồn thay thế.

Theo bà Hiền, cơ quan quản lý đang theo dõi sát tổng nguồn và tồn kho của từng doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các kịch bản điều hành trình Chính phủ.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương khoảng 10 triệu tấn/năm). Nhà máy sử dụng chủ yếu dầu thô Kuwait theo hợp đồng dài hạn, được vận chuyển bằng tàu chở dầu cỡ lớn qua tuyến hàng hải Trung Đông - châu Á.

Trong những năm gần đây, Nghi Sơn duy trì công suất vận hành ở mức cao để đáp ứng nhu cầu trong nước. Sản lượng sản phẩm xăng dầu của nhà máy chiếm khoảng 35-40% tổng nhu cầu xăng dầu của thị trường Việt Nam, cung cấp các mặt hàng chủ lực như xăng RON95, RON92, dầu diesel, nhiên liệu bay Jet A1, LPG và các sản phẩm hóa dầu.

Theo thiết kế ban đầu, nhà máy chủ yếu sử dụng dầu thô Kuwait theo hợp đồng dài hạn. Đầu năm 2026, Nghi Sơn lần đầu tiên tiếp nhận và chế biến thành công dầu thô Das Blend - một loại dầu khai thác tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Lô hàng khoảng 1 triệu thùng, được đưa vào vận hành thử nghiệm sau khi hoàn tất kiểm tra kỹ thuật và an toàn

Trong kế hoạch vận hành năm 2026, Nghi Sơn dự kiến nhập khoảng 12,5 triệu tấn dầu thô, trong đó ngoài dầu Kuwait sẽ dần bổ sung các loại dầu khác với tỷ lệ phù hợp.