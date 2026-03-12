Giá vàng trong nước bất ngờ rớt thảm

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng “quay đầu” giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng ngày 12/3.

Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 12/3. Ảnh: Việt Linh.

Sau hai ngày tăng giá liên tục, thị trường vàng trong nước đã bất ngờ quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng nay (12/3).

Trong đó, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn cùng giảm khoảng hơn 1 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu kinh doanh lớn trên toàn quốc.

Cụ thể, giá vàng miếng tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng đều đồng loạt giảm 1,4 triệu đồng/lượng sáng nay, hiện phổ biến được mua vào ở mức 182,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở 185,8 triệu đồng/lượng.

Dù giảm mạnh trong phiên sáng nay, xét trên biểu đồ giá hàng ngày trong tuần gần nhất, giá vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng 1,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên do chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng nên người mua vàng vẫn đang chịu khoản lỗ gần 2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 182.8 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 185.8

Không chỉ vàng miếng, mặt hàng vàng nhẫn cũng không tránh khỏi xu hướng giảm trong sáng nay.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ trong khoảng 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Các thương hiệu PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở mức 182,8 - 185,8 triệu/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng giữ mức giá vàng nhẫn quanh 183,8 - 185,8 triệu/lượng. Đây tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường ở thời điểm hiện tại.

Diễn biến đảo chiều của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng thế giới cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về giá. Đêm qua, có lúc giá vàng quốc tế giảm mạnh về mốc 5.134 USD /ounce trước khi hồi phục về mốc 5.171 USD /ounce hiện tại.

Trong khi đó, dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào ngày 11/3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2 đã tăng 0,3% so với tháng 1 và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai con số đều phù hợp với dự báo của Dow Jones.

Mức tăng giai đoạn 12 tháng không thay đổi so với tháng 1, cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhưng không có dấu hiệu tăng thêm. Thị trường phản ứng khá hạn chế với báo cáo này, khi hợp đồng tương lai chứng khoán diễn biến trái chiều còn lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng.

Ngược lại, giá dầu bật tăng cao khi xuất hiện các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Điều này tiếp tục hỗ trợ kim loại quý neo ở mức cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện hành (chưa tính thuế, phí) vào khoảng 164 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng cách rất xa, tới gần 22 triệu đồng/lượng.