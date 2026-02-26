Thêm lựa chọn hãng bay cho chặng Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng

Sun PhuQuoc Airways đã khai trương đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng, mở rộng mạng bay nội địa và gia tăng lựa chọn cho hành khách trên các trục sôi động.

Sun PhuQuoc Airways (SPA) khai trương hai đường bay nội địa kết nối Hà Nội và TP.HCM với Đà Nẵng. Ảnh: SPA.

Ngày 25/2, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã chính thức khai trương hai đường bay kết nối Hà Nội và TP.HCM với Đà Nẵng.

Chuyến bay thương mại đầu tiên khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6h15, tiếp đó là chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h30, đưa những hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng ngay trong ngày khai thác.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/3, chặng Hà Nội - Đà Nẵng sẽ tăng tần suất từ 2 lên 4 chuyến/ngày. Riêng đường bay TP.HCM - Đà Nẵng được khai thác 2 chuyến/ngày ngay khi mở bán.

Dự kiến từ ngày 15/3, hãng tiếp tục mở đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc, gia tăng kết nối giữa các trung tâm du lịch trọng điểm. Hiện nay, chặng bay này chủ yếu do VietJet Air khai thác trực tiếp, trong khi Vietnam Airlines phần lớn cung ứng vé dưới hình thức nối chuyến.

Sự tham gia của Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng tăng thêm lựa chọn cho hành khách, đồng thời tạo động lực kích cầu du lịch giữa miền Trung và đảo ngọc.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không mới của Việt Nam do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cùng chứng nhận AOC vào tháng 9/2025, chính thức khai thác thương mại từ tháng 11/2025. Chỉ hơn 3 tháng sau khi cất cánh thương mại, hãng đã nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc.

Đáng chú ý, vào ngày 18/2 (giờ Mỹ), Sun PhuQuoc Airways còn vừa ký hợp đồng mua 40 tàu bay thân rộng 787-9 Dreamliner của Boeing với giá trị ước tính 22,5 tỷ USD .

Với tầm bay 7.565 hải lý (14.010 km), 787-9 sẽ giúp Sun PhuQuoc Airways kết nối hiệu quả Phú Quốc với các thành phố lớn và các điểm du lịch khác trên khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.