Sun PhuQuoc Airways sở hữu 10 tàu bay sau 3 tháng cất cánh

Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng tổng quy mô đội bay lên 10 chiếc.

SPA sẽ liên tục đón 4 tàu bay thân hẹp từ ngày 13/2 đến 25/2. Ảnh: SPA.

Theo kế hoạch, từ ngày 13/2 đến 25/2, Sun PhuQuoc Airways liên tiếp tiếp nhận và đưa vào khai thác 4 tàu bay thân hẹp dòng Airbus A320neo và A321neo.

Mở đầu chuỗi sự kiện, vừa qua, chiếc Airbus A320neo đầu tiên trong đợt bàn giao này đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là tàu bay có tuổi đời 4 năm, được tài trợ vốn bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Tiếp nối đà tăng trưởng, hãng sẽ đón thêm 2 tàu bay Airbus A321neo mới xuất xưởng lần lượt vào ngày 16/2 và 23/2. Sự bổ sung này nâng tổng số tàu A321neo mới 100% thuộc sở hữu của hãng lên con số 7. Chuỗi tiếp nhận máy bay mới sẽ hoàn tất vào ngày 25/2 với chiếc Airbus A320neo (4 năm tuổi) do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ vốn.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways nhấn mạnh cả 4 tàu bay gia nhập đội ngũ lần này đều thuộc quyền sở hữu của hãng. Việc các định chế tài chính lớn như VietinBank và Agribank đồng hành tài trợ vốn khẳng định niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào năng lực tài chính và chiến lược phát triển bền vững của Sun PhuQuoc Airways.

Như vậy, Sun PhuQuoc Airways đã nâng đội tàu thuộc sở hữu lên 10 chiếc chỉ sau hơn một quý vận hành.

Ngay dịp cao điểm Tết Nguyên đán, Sun PhuQuoc Airways tăng cường đáng kể tần suất khai thác trên các đường bay "trục" trọng điểm.

Cụ thể, từ ngày 16/2, chặng bay nhộn nhịp nhất TP.HCM - Phú Quốc sẽ khai thác với tần suất 8 chuyến/ngày. Tiếp đó, từ 24/2, chặng Hà Nội - Phú Quốc tăng lên 5-7 chuyến/ngày; chặng Hà Nội - TP.HCM khai thác 10-12 chuyến/ngày.

Song song với các đường bay trục, hãng chính thức tham gia vào thị trường kết nối miền Trung từ ngày 25/2. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng sẽ khởi động với 2 chuyến/ngày và nhanh chóng tăng gấp đôi lên 4 chuyến/ngày từ 1/3. Tương tự, chặng TP.HCM - Đà Nẵng bắt đầu với 1 chuyến/ngày và sẽ tăng lên 2 chuyến/ngày cũng từ 1/3.

Với thị trường quốc tế, từ ngày 29/3, SPA sẽ chính thức khai thác đường bay quốc tế đầu tiên kết nối Phú Quốc - Đài Bắc.

Đến quý II, hãng tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động đến Bắc Á và Đông Nam Á bằng việc mở các đường bay từ Phú Quốc đến Hàn Quốc (Seoul, Busan), Thái Lan (Bangkok), Singapore, Hong Kong, Đài Loan - Trung Quốc (Cao Hùng) và Ấn Độ (Mumbai, New Delhi).