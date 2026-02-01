Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Vĩnh Long

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết tỉnh được bầu 18 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.701 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 817 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Hiện, việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một số công chức phụ trách công tác bầu cử tại các xã, phường còn mới, chưa có kinh nghiệm nên lúng túng trong tham mưu triển khai...

Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Vĩnh Long. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, bám sát cơ sở khi địa bàn rộng, có tới 124 xã, phường; niêm yết kịp thời danh sách cử tri, rà soát đến từng hộ, từng người.

Về hiệp thương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác nhân sự được xác định là điều kiện quyết định. Tổ chức hiệp thương đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Việc tập huấn nghiệp vụ phải thực hiện theo tinh thần "cầm tay chỉ việc", kỹ lưỡng, nhiều lần; đơn vị bầu cử phải nắm thật chắc, thật rõ, cái nào chưa rõ phải giải đáp ngay, hạn chế lỗi kỹ thuật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Thời gian còn lại chỉ còn 42 ngày cao điểm, tỉnh cần dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo sát từng tổ, đơn vị bầu cử, hoàn thành đầy đủ các mốc thời gian theo chỉ đạo Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, để người dân dễ hiểu, đây là ngày hội lớn của dân tộc và mỗi người đều có trách nhiệm với sự kiện trọng đại của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, với địa bàn đặc thù nhiều sông nước, tỉnh cần bố trí khu vực bỏ phiếu thuận lợi cho dân, gần dân, dự phòng thời tiết, tập huấn kỹ để hạn chế sai sót, chuẩn bị đủ điều kiện, không để bị động, đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, y tế, phòng cháy chữa cháy.