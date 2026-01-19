Chủ tịch Vietcombank ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội nghị lấy ý kiến do Vietcombank tổ chức ghi nhận 100% cử tri thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcmbank. Ảnh: VCB.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, hội nghị đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1974 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ngành Kinh tế ngoại thương và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh, đồng thời là Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Tổng hợp Paris Dauphine/ESCP.

Ông Tùng bắt đầu làm việc tại Vietcombank từ năm 1997 với vị trí là cán bộ Phòng tín dụng quốc tế - Hội sở chính Vietcombank.

Sau gần 4 năm, ông làm thư ký Ban điều hành và thư ký Hội đồng quản trị của Hội sở chính Vietcombank. Tới cuối năm 2004, ông làm Phó chánh văn phòng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Hội sở chính.

Đầu năm 2008, ông Tùng được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Vietcombank và tới giữa năm 2013 làm Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch Vietcombank. Sau đó, ông Tùng lần lượt giữ cương vị quyền Giám đốc, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Hồ, Giám đốc Ban khách hàng doanh nghiệp trụ sở chính, Giám đốc Khối bán buôn kiêm Giám đốc Ban khách hàng doanh nghiệp Trụ sở chính.

Tháng 4/2019, ông Tùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách Khối bán buôn Vietcombank và từ tháng 8/2021 là Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Ông Tùng được HĐQT Vietcombank bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 30/1/2023. Ngày 26/7/2024, ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Vietcombank nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, các cử tri tại Ngân hàng Nhà nước cũng đã thống nhất giới thiệu Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968 tại thành phố Hà Nội. Bà được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Quản lý Ngoại hối tại Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng); Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đại học Kinh tế quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan. Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 1/1991 đến nay, bà Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại NHNN. Từ tháng 11/2020, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc NHNN.