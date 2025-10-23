Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng quán liên tiếp mọc lên cạnh Bưu điện TP.HCM

  • Thứ năm, 23/10/2025 05:49 (GMT+7)
  • 05:49 23/10/2025

Cà phê, nhà hàng, biển hiệu chợ quần áo... mọc lên ở tòa số 125 Hai Bà Trưng. Tòa nhà được các nhà nghiên cứu đánh giá là "cấu phần thuộc tổng thể khu nhà Bưu điện TP.HCM" và nằm ở vùng lõi di sản đô thị.

buu dien tp.hcm anh 1

Khu vực quanh Bưu điện TP.HCM được đánh giá là đất vàng khi nằm ở trung tâm TP.HCM và luôn đông đúc nhộn nhịp khách du lịch. Chính vì vậy, tại đây có sự hiện diện của nhiều thương hiệu cà phê, trà sữa lớn như %Arabica, Highlands Coffee, Katinat, Phê La... Trong ảnh là cửa hàng flagship của %Arabica ở số 2 Công trường Công xã Paris.
buu dien tp.hcm anh 2

Trước đó, biển hiệu “Chợ Nga”, "the box" và hoạt động kinh doanh tại tòa nhà 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM thu hút sự chú ý của dư luận. Dù công trình không nằm trong danh mục kiểm kê di tích, vị trí của nó sát bên các công trình văn hóa như Bưu điện Thành phố và Đường sách Nguyễn Văn Bình khiến dư luận lo ngại thương mại hóa có thể làm xói mòn tính biểu tượng và định danh văn hóa lâu đời ở khu vực trung tâm TP.HCM.
buu dien tp.hcm anh 3

Tại tòa nhà 125 Hai Bà Trưng, hàng loạt hàng quán từ cà phê, nail, ăn uống... mọc lên san sát nhau. Ở góc nhìn kỹ thuật và bảo tồn kiến trúc, TS.KTS Hoàng Anh Tú phân tích tòa nhà Bưu điện hiện tại và công trình số 125 Hai Bà Trưng là một tổng thể gắn kết được thiết kế ngay từ đầu theo nguyên tắc front office - back office (Tạm dịch: Văn phòng phía trước - Văn phòng phía sau).

buu dien tp.hcm anh 4

Ở mặt đường Nguyễn Du, nơi có Bưu điện TP.HCM mới, cửa hàng Tập đoàn Viễn thông Việt Nam VNPT và quán cà phê Trung Nguyên Legend.
buu dien tp.hcm anh 5

Cuối tháng 9/2025, Phê La khai trương cửa hàng ở góc ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Du, vị trí đắc địa bậc nhất quanh khu Bưu điện TP.HCM. Cửa hàng này cũng nằm trong tòa nhà 125 Hai Bà Trưng.
buu dien tp.hcm anh 6

Theo ghi nhận, cửa hàng Phê La tại đây khá nhộn nhịp, ở mọi khung giờ trong ngày.
buu dien tp.hcm anh 7

Nhiều biển hiệu, tên cửa hàng ở mặt đường Hai Bà Trưng, cạnh Bưu điện TP.HCM. Không khí mua sắm tại khu vực này cũng ngày một sầm uất.
buu dien tp.hcm anh 8

Bên trong một cửa hàng bán đồ thủ công, thời trang với mặt tiền khoảng 10 m trên đường Hai Bà Trưng mới mở cửa từ đầu tháng 9/2025.
buu dien tp.hcm anh 9

Một cửa hàng khác đang khẩn trương sửa sang, sơn sửa để chuẩn bị đi vào hoạt động.

buu dien tp.hcm anh 10

Tại số 2 Công trường Công xã Paris, Highlands Coffee cũng đang hiện diện ngay cạnh Bưu điện TP.HCM. Cửa hàng Highlands tại đây đi theo mô hình premium với menu riêng bên cạnh các sản phẩm quen thuộc.
buu dien tp.hcm anh 11

Chợ Nga bên trong tòa nhà 125 Hai Bà Trưng có các cửa mở ở phía đường sách Nguyễn Văn Bình TP.HCM. Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, xác nhận các cửa này đã tồn tại và từng hoạt động trước đây. Việc mở lại 6 cánh cửa này đã được hai bên trao đổi từ đầu tháng 6 và thống nhất thực hiện. Công ty Đường sách TP.HCM cũng đã chủ động dỡ bỏ các rèm che, backdrop, đảm bảo thông thoáng để Viễn thông TP.HCM triển khai hoạt động hợp tác với đối tác thuê. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng cũng nêu rõ những quan ngại khi hình ảnh bên trong với quần áo treo dày đặc tạo cảm giác không tương thích với không gian văn hóa, tri thức.
buu dien tp.hcm anh 12

Trong cuộc họp ngày 15/10, các chuyên gia đồng thuận việc xếp hạng di tích cho Bưu điện Trung tâm cần được tiến hành sớm và theo hướng mở rộng phạm vi bảo tồn, không chỉ dừng lại ở kiến trúc mặt tiền, mà bao gồm toàn bộ không gian đô thị liên kết. Đây là nền tảng để gìn giữ một phần ký ức đô thị đặc sắc và tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố.

