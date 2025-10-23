Hàng quán liên tiếp mọc lên cạnh Bưu điện TP.HCM

Chợ Nga bên trong tòa nhà 125 Hai Bà Trưng có các cửa mở ở phía đường sách Nguyễn Văn Bình TP.HCM. Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, xác nhận các cửa này đã tồn tại và từng hoạt động trước đây. Việc mở lại 6 cánh cửa này đã được hai bên trao đổi từ đầu tháng 6 và thống nhất thực hiện. Công ty Đường sách TP.HCM cũng đã chủ động dỡ bỏ các rèm che, backdrop, đảm bảo thông thoáng để Viễn thông TP.HCM triển khai hoạt động hợp tác với đối tác thuê. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng cũng nêu rõ những quan ngại khi hình ảnh bên trong với quần áo treo dày đặc tạo cảm giác không tương thích với không gian văn hóa, tri thức.