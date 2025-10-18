Hình ảnh lạ lẫm tại Bưu điện Chợ Lớn TP.HCM

|
Tòa nhà Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn - công trình gắn liền với ký ức đô thị của người Hoa, nay mang diện mạo khác. Cụ thể, tại một phía mặt tiền tòa nhà xuất hiện chi nhánh của Highlands Coffee, phần tường sơn vàng đặc trưng xen lẫn nhiều màu sắc từ các biển hiệu.
|
Công trình là một trong những cơ sở bưu chính lâu đời và quan trọng bậc nhất của Sài Gòn - Gia Định xưa. Cái tên Chợ Lớn gắn liền với khu phố Hoa kiều sầm uất, từng là một thành phố riêng trước khi sáp nhập vào Sài Gòn năm 1956. Vị trí bưu điện mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nằm trên khu vực Chợ Lớn cũ - nơi từng tấp nập thuyền ghe chở lúa gạo từ miền Tây.
|
Bảng hướng dẫn giữ xe của Highlands Coffee đặt cạnh hòm thư truyền thống. Vị trí này hướng ra vòng xoay Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông, vốn là văn phòng giao dịch của Bưu điện, nay đã dời về số 3 Mạc Cửu.
|
Các dịch vụ và giao dịch bên trong Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn diễn ra từ 7h đến 19h30, từ thứ 2 đến thứ 7.
|
Phần tường mặt tiền số 26 đường Nguyễn Thi đã được sơn xanh, thuộc cửa hàng VinaPhone. Ghi nhận ngày 15/10, công trình vẫn thi công dang dở, rác thải ngổn ngang phía trước, khu vực bỏ trống được tận dụng làm bãi đỗ xe.
|
Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), cung cấp dịch vụ chuyển phát, tài chính bưu chính cho đến các dịch vụ hành chính công thiết yếu.
|
Cô Hoài Thương (61 tuổi), tiểu thương tại chợ vật liệu xây dựng đối diện tòa bưu điện, sinh ra và lớn lên ở khu vực Chợ Lớn, cho biết khung cảnh quanh Bưu điện đã đổi khác nhiều. “Giờ có thêm dịch vụ, quán cà phê thu hút đông người hơn, diện mạo xung quanh cũng khang trang hơn”, cô nói.
|
Một mảng tường cùng biển hiệu của Bưu điện ở mặt tiền số 3 Mạc Cửu đã xuống cấp.
|
Không chỉ riêng toà nhà Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn, các cơ quan bưu chính khác cũng đang chứng kiến sự chuyển mình từ một cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính sang một không gian kinh doanh đa dụng.
|
Bưu điện Chợ Lớn có hướng nhìn thẳng ra vòng xoay Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông, nằm ngay tại vị trí "mũi tàu" giữa hai con đường Nguyễn Thi và Mạc Cửu.