Hình ảnh lạ lẫm tại Bưu điện Chợ Lớn TP.HCM

Công trình là một trong những cơ sở bưu chính lâu đời và quan trọng bậc nhất của Sài Gòn - Gia Định xưa. Cái tên Chợ Lớn gắn liền với khu phố Hoa kiều sầm uất, từng là một thành phố riêng trước khi sáp nhập vào Sài Gòn năm 1956. Vị trí bưu điện mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nằm trên khu vực Chợ Lớn cũ - nơi từng tấp nập thuyền ghe chở lúa gạo từ miền Tây.