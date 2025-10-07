Cận cảnh 'Chợ Nga', The Box Market nằm kề Bưu điện TP.HCM

Những ngày gần đây, khách đến tham quan Đường sách Nguyễn Văn Bình bất ngờ với biển hiệu, lối vào hai khu vực kinh doanh được gắn biển "Chợ Nga" và The Box Market.

Trong hình là các gian hàng tại mặt tiền trong khu "Chợ Nga", hướng ra đường sách Nguyễn Văn Bình. Một tiểu thương bán giày cho biết giá thuê mặt bằng tại tầng trệt khoảng 3 triệu đồng/m2 trong khi tầng trên có giá khoảng 2 triệu đồng/m2.

Khu vực "Chợ Nga", The Box Market nhìn từ lối vào cổng 125 Hai Bà Trưng. Nơi đây nằm trong trụ sở của Tổng công ty Bưu chính viễn thông - VNPT tại TP.HCM.

Trong hình là lối vào khu vực gắn biển "Chợ Nga" tại tầng một. Trước đó, "Chợ Nga" được đặt tại địa chỉ số 328 Võ Văn Kiệt, thành lập vào năm 2009 bởi một du học sinh Việt Nam từng học ở Nga. Chợ Nga nổi tiếng với các mặt hàng giữ ấm, cho cộng đồng người Nga và du khách quốc tế khi đến TP.HCM.

Trước đó, các băng rôn của chợ Nga được treo ở cả hai địa chỉ: "Từ ngày 1/10/2025, Chợ Nga sẽ chuyển sang địa điểm mới 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM". Hiện, các ki-ốt tại tầng hai đang được thi công. Các tiểu thương cho biết việc buôn bán chưa thể bắt đầu, chậm so với tiến độ vì cơ sở này còn phải kiểm tra hệ thống PCCC.

Bà Ngọc Minh (60 tuổi) là tiểu thương từ chợ Nga ở khu vực đường Võ Văn Kiệt chuyển về đây. Bà Ngọc Minh thuê mặt bằng trên tầng một với giá 19 triệu/ tháng để bán quần áo. Hiện, bà đang chỉnh trang gian hàng và lắp đặt tủ các quần áo, chờ ngày mở bán.

Trong hình, công nhân đang lắp đặt đường truyền Internet trên tầng hai. Ngoài ra, ghi nhận ngày 6/10, các công nhân thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống PCCC tại tầng hầm.

Bên trong chợ Nga tại tầng một, nhiều gian hàng đã được bày biện, chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động mua bán.

Khu mua sắm The Box Market mở bán "chạy thử" từ ngày 18/9, hiện tạm đóng cửa. Theo thông báo trên trang chủ, khu mua sắm đang hoàn thiện các mục vận hành và sẽ mở cửa khai trương trong thời gian sớm nhất.

Khu chợ có hai cổng vào: Cổng 1 nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, cạnh Đường Sách; cổng 2 nằm tại số 125 Hai Bà Trưng.

Gần đây, biển hiệu “Chợ Nga” và hoạt động kinh doanh tại tòa nhà 125 Hai Bà Trưng, vị trí tiếp giáp Bưu điện Thành phố và Đường Sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), thu hút sự chú ý của dư luận. Dù công trình không nằm trong danh mục di tích, vị trí của nó sát bên các công trình văn hóa như Bưu điện Thành phố và Đường sách Nguyễn Văn Bình khiến dư luận lo ngại thương mại hóa có thể làm xói mòn tính biểu tượng và định danh văn hóa lâu đời ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Tòa nhà Bưu điện Trung tâm TP.HCM tọa lạc tại công xã Paris, là công trình hơn 100 năm tuổi, được Tạp chí kiến trúc Architectural Digest (Mỹ) xếp hạng hai trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới.

