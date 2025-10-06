Mệt mỏi giữa dòng xe kẹt sáng đầu tuần ở cửa ngõ TP.HCM

Sáng 6/10, một số tuyến đường ở khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM (cũ) ùn tắc, dòng người phải nhích từng chút một qua cầu Bình Triệu để vào trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận, hàng nghìn phương tiện ô tô, xe máy chen chân từ sáng sớm dưới thời tiết nắng nóng.

Nhiều người mệt mỏi giữa dòng xe kẹt trong sáng đầu tuần. Anh Hoàng Vũ (29 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) mỗi ngày đều đi qua đoạn đường này. "Cứ mỗi thứ hai là tôi phải đi từ 6h mới kịp giờ làm. Thay vì chạy xe 45 phút đã tới cơ quan, nay tôi phải đi 1 tiếng rưỡi, rất mệt mỏi", anh Vũ bày tỏ.

Chị Anh Thư (nhân viên văn phòng) cho hay: "TP.HCM đợt này có nắng gắt vào sáng sớm, di chuyển giữa dòng kẹt xe và nắng nóng khiến tôi rất mệt mỏi. Từ nhà tôi đến cơ quan bắt buộc phải qua đoạn đường này nên không còn cách nào khác".

Nguyên nhân của tình trạng kẹt xe tại khu vực này là do cầu Bình Triệu 1 đang cấm ôtô để sửa chữa. Một lượng xe rất lớn đi qua "nút cổ chai" khiến giao thông trở nên căng thẳng.

Để hạn chế tình trạng kẹt xe ở khu vực cầu Bình Triệu, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ triển khai nhiều phương án, trong đó có việc hạn chế các phương tiện xuất bến ở Bến xe Miền Đông trong giờ cao điểm.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau khiến giao thông ùn tắc cục bộ vào sáng sớm. Tình trạng này kéo dài từ cầu Bình Triệu tới đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Được biết, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng , khởi công vào cuối năm 2024.

Cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 nằm song song trên tuyến quốc lộ 13, kết nối trung tâm TP.HCM với tỉnh Bình Dương cũ. Trong đó, cầu Bình Triệu 1 đảm trách chiều xe chạy từ ngã tư Hàng Xanh đến đường Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu 2 đảm trách chiều ngược lại.

Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 11, Trường THPT Phú Riềng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ), tử vong sau khi tự ngã xe đạp điện trong sân trường. Nạn nhân là em L.T.S. (16 tuổi, học sinh lớp 11).

Chiều tối 29/8, sau cơn mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường ở TP.HCM bị kẹt xe nghiêm trọng, người dân vất vả về nhà.

Sáng 21/9, tại khu vực chùa Long Hưng, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn giao thông trên diện rộng.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.