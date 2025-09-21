Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng khu vực chùa Long Hưng, Đồng Tháp

  • Chủ nhật, 21/9/2025 15:39 (GMT+7)
Sáng 21/9, tại khu vực chùa Long Hưng, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn giao thông trên diện rộng.

Từ 8 giờ sáng, hàng nghìn người dân và Phật tử từ nhiều nơi đã đổ về chùa Long Hưng để viếng, thắp hương cầu sức khỏe, làm ăn phát đạt. Bến đò xã Tân Thuận Bình - An Thạnh Thủy (đưa khách qua kênh Chợ Gạo) hôm nay hoạt động hết công suất do lượng người viếng chùa tăng đột biến.

chua Long Hung anh 1

Hàng nghìn du khách đến chùa Long Hưng.

Tuyến đường dân sinh ven kênh Chợ Gạo và tỉnh lộ 877 có hàng nghìn ô tô khách dừng, đậu nối đuôi nhau. Các cây cầu trên tuyến đường này đã xuống cấp kém an toàn giao thông. Người dân, Phật tử phải xếp hàng vào chùa trong điều kiện rất khó khan, ngột ngạt.

chua Long Hung anh 2

Phật tử các nơi đổ về địa chỉ văn hóa tâm linh ở vùng nông thôn ngày càng tăng

Trong khi đó, trước cổng chùa Long Hưng xuất hiện tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, gây thêm cảnh “lộn xộn”. Các lực lượng công an xã An Thạnh Thủy và tỉnh Đồng Tháp đã bố trí hỗ trợ, điều tiết giao thông, nhưng do mật độ phương tiện quá cao nên tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài.

chua Long Hung anh 3

Tình trạng mua bán kinh doanh lấn chiếm mặt đường trước cổng chùa càng gây thêm cảnh kẹt xe
chua Long Hung anh 4

Bến đò Tân Thuận Bình- An Thạnh Thủy quá tải khi người đến chùa tăng cao

Theo Đại đức Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Long Hưng, gần đây vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày vía, ngày rằm, số lượng Phật tử và người dân đổ về chùa lên đến hàng nghìn người; trong khi hạ tầng nông thôn và điều kiện vật chất tại chùa chưa đảm bảo nên khó tránh khỏi tình trạng ùn tắc. Phía nhà chùa đã tổ chức lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ xe đưa đón, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và Phật tử đến viếng, chiêm bái an toàn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/dong-thap-un-tac-giao-thong-nghiem-trong-khu-vuc-chua-long-hung-post1231664.vov

Chu Trinh/VOV

chùa Long Hưng Đồng Tháp Đồng Tháp ùn tắc chợ dân sinh Phật tử cầu sức khỏe

  • Đồng Tháp

    Đồng Tháp
    • Diện tích: 3.378,8 km²
    • Dân số: 1.680.300
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 277
    • Biển số xe: 66

