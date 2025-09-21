Ùn tắc giao thông nghiêm trọng khu vực chùa Long Hưng, Đồng Tháp

Sáng 21/9, tại khu vực chùa Long Hưng, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn giao thông trên diện rộng.

Từ 8 giờ sáng, hàng nghìn người dân và Phật tử từ nhiều nơi đã đổ về chùa Long Hưng để viếng, thắp hương cầu sức khỏe, làm ăn phát đạt. Bến đò xã Tân Thuận Bình - An Thạnh Thủy (đưa khách qua kênh Chợ Gạo) hôm nay hoạt động hết công suất do lượng người viếng chùa tăng đột biến.

Hàng nghìn du khách đến chùa Long Hưng.

Tuyến đường dân sinh ven kênh Chợ Gạo và tỉnh lộ 877 có hàng nghìn ô tô khách dừng, đậu nối đuôi nhau. Các cây cầu trên tuyến đường này đã xuống cấp kém an toàn giao thông. Người dân, Phật tử phải xếp hàng vào chùa trong điều kiện rất khó khan, ngột ngạt.

Phật tử các nơi đổ về địa chỉ văn hóa tâm linh ở vùng nông thôn ngày càng tăng

Trong khi đó, trước cổng chùa Long Hưng xuất hiện tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, gây thêm cảnh “lộn xộn”. Các lực lượng công an xã An Thạnh Thủy và tỉnh Đồng Tháp đã bố trí hỗ trợ, điều tiết giao thông, nhưng do mật độ phương tiện quá cao nên tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài.

Tình trạng mua bán kinh doanh lấn chiếm mặt đường trước cổng chùa càng gây thêm cảnh kẹt xe

Bến đò Tân Thuận Bình- An Thạnh Thủy quá tải khi người đến chùa tăng cao

Theo Đại đức Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Long Hưng, gần đây vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày vía, ngày rằm, số lượng Phật tử và người dân đổ về chùa lên đến hàng nghìn người; trong khi hạ tầng nông thôn và điều kiện vật chất tại chùa chưa đảm bảo nên khó tránh khỏi tình trạng ùn tắc. Phía nhà chùa đã tổ chức lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ xe đưa đón, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và Phật tử đến viếng, chiêm bái an toàn.