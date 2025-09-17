Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng

Từ ngày 16/9, cầu Nhật Tân sử dụng dải phân cách cứng để tách làn ôtô và xe máy trên hướng đi sân bay Nội Bài. Nếu trước đây, xe máy có thể tự do di chuyển khắp 4 làn thì nay chỉ được lưu thông một làn.

Giao thông trên cầu Nhật Tân theo hướng trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài được phân ra 3 làn ôtô và một làn xe máy, xe đạp.

Đến sáng ngày 17/9, các hạng mục lắp đặt giá long môn tại hai đầu cầu Nhật Tân đã cơ bản hoàn tất. Đơn vị thi công cũng đã sơn, kẻ thông tin phân làn phương tiện trên mặt đường.

Theo phương án điều tiết giao thông, xe máy và xe đạp di chuyển ở làn ngoài cùng của cầu với tốc độ 40 km/h. Các làn còn lại dành cho ôtô được ngăn bằng rào sắt cố định, tốc độ tối đa có thể chạy là 80 km/h, riêng làn sát dải phân cách giữa là 90 km/h.

Hệ thống dải phân cách cứng được làm bằng thép mạ kẽm, liên kết kéo dài hết chiều dài cầu, đảm bảo các phương tiện không tự ý chuyển làn. Các cột trụ được đóng cố định trên mặt đường, mỗi hàng rào thép cao khoảng 80 cm từ mặt đường, không phải dải phân cách rời. Tại các nút giao và điểm quay đầu ở chân cầu, phương tiện được phép đổi hướng theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, cọc tiêu.

Ghi nhận sáng 17/9, giao thông trong khung giờ cao điểm thuận lợi, không xảy ra ùn tắc. Phương tiện giao thông lưu động dễ dàng theo cả hai hướng. Sau khi dải phân cách được thi công, lưu lượng xe cộ được điều tiết, nhiều tài xế cho rằng đây là thay đổi tích cực, tránh rủi ro xung đột so với làn hỗn hợp.

Là người thường xuyên đi qua cầu Nhật Tân để sang Đông Anh làm việc, chị Hoàng Thu Thảo (Phú Thượng, Hà Nội) cho biết: "Đến hôm nay, người dân đã dần quen với sự xuất hiện của rào phân làn cố định, nhờ đó tình trạng ùn tắc không còn xảy ra, tôi hi vọng người dân lưu ý chạy đúng tốc độ bởi chỉ cần va chạm nhỏ cũng khiến làn đường này rơi vào cảnh ùn tắc".

Với mục tiêu giảm ùn tắc, xung đột giao thông, trong thời gian từ nay đến 30/9, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện lắp đặt dải phân cách bằng hàng rào sắt để phân làn, tách dòng ôtô, xe máy trên cầu Nhật Tân. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tuy lâu nay, cầu Nhật Tân đã có vạch kẻ liền phân làn xe máy nhưng các xe hai bánh vẫn đi lại lộn xộn, lấn sang làn ôtô, gây nguy cơ va chạm, tai nạn và ùn tắc giao thông.

