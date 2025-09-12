Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng

|
Nằm tại khu vực gian trưng bày ngoài trời, Bộ Công An mang đến triển lãm chủ đề “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Đây là khu vực trưng bày, giới thiệu các hiện vật, sản phẩm nhằm tôn vinh những cống hiến, đóng góp của Công an nhân dân trên chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Nổi bật trong số đó là xe bọc thép chở quân: Inkas Titan-V. Đây là loại xe lần đầu ra mắt công chúng trong năm nay, tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Inkas Titan-V là dòng xe bọc thép chở quân (APC) được phát triển trên nền tảng Ford F-550 Super Duty, trang bị động cơ diesel 6.7 V8 công suất 333 mã lực. Xe có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ.
Xe được trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và chống khủng bố trong môi trường đô thị lẫn tác chiến hỗn hợp.
Xe lội nước của Bộ Công an thuộc chủng loại bán quân sự, cấu tạo từ thép đặc chủng, hoạt động trên mọi địa hình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như phòng chống bạo loạn, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
Trong những năm qua, với tính năng vượt trội, xe đặc chủng tác chiến dưới nước đã trực tiếp tham gia, đóng góp hiệu quả vào các nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Xe bọc thép hiện đại Guardian với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình.
Xe có khả năng chở tới 10 chiến sĩ, được thiết kế 10 lỗ bắn (mở xoay 360 độ) giúp tác chiến từ bên trong. Ngoài việc được bọc thép toàn thân, hệ thống lốp đặc biệt của xe vẫn có thể chạy liên tục 50 km với vận tốc 50 km/h khi bị bắn thủng.
Loạt xe phun nước chống bạo loạn được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, sử dụng vòi phun nước để giải tán đám đông, chữa cháy hiệu quả. Xe được tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn để đánh dấu đối tượng và có trang bị camera phía trước, sau xe.
Loạt xe chữa cháy tiêu chuẩn được bố trí téc nước, téc bọt, máy bơm công suất lớn có khả năng phun nước linh hoạt; xe thang hiện đại có khả năng vươn cao đến 32 m, xoay 360 độ, hỗ trợ chữa cháy cứu người tại các tòa nhà cao tầng.
Gian trưng bày trong nhà là nơi giúp công chúng hiểu rõ hơn và có cơ hội tiếp cận một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành của Công an nhân dân thông qua một số khí tài, phương tiện đặc chủng phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện sức mạnh của Công an nhân dân.
Một số mẫu súng hiện đại của lực lượng Công an nhân dân như súng bắn góc, súng bắn tỉa, tiểu liên hạng nhẹ trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm được trưng bày tại đây.
Bên cạnh đó là các trang bị đặc chủng cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt như xử lý bom mìn, đồ lặn chiến thuật, quần áo chống nhiễm độc nhiễm xạ... thu hút sự quan tâm của công chúng.
Nhiều mẫu UAV hiện đại, đa chức năng cũng được trưng bày trong đợt triển lãm lần này.