Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng

Nổi bật trong số đó là xe bọc thép chở quân: Inkas Titan-V. Đây là loại xe lần đầu ra mắt công chúng trong năm nay, tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Inkas Titan-V là dòng xe bọc thép chở quân (APC) được phát triển trên nền tảng Ford F-550 Super Duty, trang bị động cơ diesel 6.7 V8 công suất 333 mã lực. Xe có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ.