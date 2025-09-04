Trung tâm Triển lãm Việt Nam đón gần 4 triệu khách trong 6 ngày

Lượng khách đổ về VEC tăng nhanh theo cấp số nhân. Cao điểm nhất, vào ngày 1/9, triển lãm đón tới 1,05 triệu người - kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ triển lãm nào tại Việt Nam. Mỗi không gian đều được thiết kế như một phông nền check-in, đưa hình ảnh triển lãm phủ sóng mạng xã hội. “Đi đến đâu cũng thấy mọi người cười nói, chụp ảnh, ai cũng tự hào. Đúng là một cách rất hay, rất hiệu quả để giáo dục về lịch sử và văn hóa”, ông Nguyễn Văn Thái, cựu chiến binh 70 tuổi từ Ninh Bình, chia sẻ.