Du khách nhuộm đỏ Trung tâm Triển lãm Việt Nam với dresscode yêu nước

Ông Nguyễn Văn Phát (73 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội) cùng các thành viên trong nhóm hưu trí, cựu chiến binh chụp ảnh kỷ niệm ngay lối vào triển lãm. Ông cho biết, nhiều ngày trước, các thành viên đã rủ nhau mua đồng phục gồm áo phông, băng rôn, rồi hẹn cùng diện khi theo dõi duyệt binh ở trung tâm thủ đô và thăm triển lãm Thành tựu đất nước tại VEC. “Từng trải qua chiến tranh và giờ được chứng kiến những thành tựu to lớn được thể hiện trong triển lãm, tôi rất tự hào khi Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới”, ông Phát nói.