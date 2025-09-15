Hai xe tải đâm nhau giữa ngã tư, Quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài

Sáng 15/9, tại ngã tư Đồng Tâm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe ôtô tải, vụ tai nạn gây ùn tắc kéo dài từ nhiều hướng vào nút giao.

Tai nạn xảy ra lúc hơn 6h ngày 15/9, xe ôtô tải biển kiểm soát 93F-00678 đi từ hướng cầu Rạch Miễu 2 ra Quốc lộ 1A, khi xe vào nút giao Đồng Tâm (xã Long Hưng, Đồng Tháp) để về hướng miền Tây bất ngờ bị một xe tải chở gas đi từ cao tốc ra Quốc lộ 1A đâm vào hông xe.

Hiện trường vụ 2 xe tông nhau tại Đồng Tháp.

Cú va chạm làm cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng, may mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Do va chạm xảy ra giữa nút giao, lại vào giờ cao điểm buổi sáng nên gây ùn tắc kéo dài tại các hướng đường vào nút giao Đồng Tâm, đặc biệt trên Quốc lộ 1A.

Kẹt xe tại khu vực xảy ra va chạm giữa 2 xe tải.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát gaio thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.