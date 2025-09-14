Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai xe máy va chạm, một người ngã xuống đường tử vong

  • Chủ nhật, 14/9/2025 21:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 14/9, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, hậu quả làm 2 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 14/9 xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do một người đàn ông khoảng 58 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 876, hướng đi từ xã Vĩnh Kim ra quốc lộ 1A. Trong lúc xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp khác do một người đàn ông khoảng 41 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều trên đường.

Cú va chạm làm cả 2 người cùng phương tiện ngã xuống đường. Sau tai nạn người đàn ông khoảng 41 tuổi tử vong tại chỗ, người còn lại bị xây xát. Tại hiện trường, 2 phương tiện nằm ngỗn ngang trên đường làm hàng loạt phương tiện các loại khác lưu thông ngang qua gặp nhiều khó khăn.

Tai nan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Long Định cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 2h50 cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe giường nằm và xe máy.

Cụ thể, xe ôtô khách loại giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Cà Mau chở nhiều hành khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đi qua đoạn điểm mở dải phân cách giao nhau giữa Quốc lộ 1A và huyện lộ 32B, đoạn thuộc địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cùng thời điểm này có xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do một nam thanh niên khoảng 24 tuổi điều khiển cũng đang lưu thông trên Quốc lộ 1A và lưu thông theo hướng đi ngược lại rồi bất ngờ băng qua đường theo điểm mở dải phân cách. Do tình huống xảy ra khá bất ngờ khiến 2 phương tiện va chạm. Cú va chạm mạnh làm người cùng xe gắn máy ngã xuống đường, sau đó người điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/hai-xe-may-va-cham-mot-nguoi-nga-xuong-duong-tu-vong-post1778149.tpo

Hòa Hội - Thịnh Tiến/Tiền Phong

Tai nạn Tp. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau Va chạm Đồng Tháp tử vong

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Đồng Tháp

    Đồng Tháp
    • Diện tích: 3.378,8 km²
    • Dân số: 1.680.300
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 277
    • Biển số xe: 66

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

