Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe máy va vào ôtô tải, hai nữ sinh 16 tuổi thương vong

  • Thứ bảy, 13/9/2025 11:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai nữ sinh 16 tuổi đang học cấp 3 ở Cà Mau điều khiển xe máy xảy ra va chạm với xe ôtô tải chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến một em tử vong, một em thương nặng.

Ngày 13/9, lãnh đạo UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe ôtô tải, khiến hai em học sinh thương vong.

Hai nu sinh Ca Mau anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, trưa 12/9, em N.T.M (16 tuổi) điều khiển xe máy biển số 68NA-031.93, chở theo em L.H.T (16 tuổi, cùng học trường cấp 3 ở xã Trí Phải) đi trên Quốc lộ 63 đoạn qua xã Trí Phải. Khi tới địa phận ấp 2, xã Trí Phải, xe máy xảy ra va chạm với xe ôtô tải biển số 69C-007.84, do ông N.H.M (39 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước, đang rẽ trái vào nhà.

Hậu quả, cả hai nữ sinh bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tới chiều cùng ngày, em M. đã không qua khỏi.

Vụ tai nạn đang được Công an địa phương điều tra, giải quyết.

TP.HCM: Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng

Mức sinh thấp liên tục nhiều năm cùng với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh được dự báo sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì nhịp độ phát triển kinh tế của TP.HCM trong tương lai.

21:57 28/8/2025

Nữ sinh viên tử vong trên đường đi học tại TP.HCM

Sáng 22/8, trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ), phường Thới An, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

12:38 22/8/2025

Rủ nhau ra hồ tắm, 3 nữ sinh tử vong

Trong lúc tắm ở hồ nước, 3 nữ sinh không may sảy chân xuống vũng nước sâu dẫn đến đuối nước thương tâm.

06:46 1/8/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/lai-xe-may-va-vao-o-to-tai-dang-re-2-nu-sinh-16-tuoi-thuong-vong-post1777792.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hai nữ sinh Cà Mau Cà Mau Nữ sinh Cà Mau Nữ sinh tử vong Trí Phải Cà Mau NỮ sinh 16 tuổi

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý