TP.HCM: Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng

Phụ nữ cư trú trên địa bàn TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.

Đây là nội dung chính được nêu trong Nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số vừa được Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra chiều 28/8.

Theo Nghị quyết này, Thành phố cũng thực hiện các chính sách khen thưởng cho tập thể thực hiện tốt các mục tiêu dân số.

Cụ thể, xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con sẽ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng; với xã 5 năm liên tục đạt kết quả trên thì tiền thưởng tăng lên 60 triệu đồng.

Phụ nữ tại TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ảnh: Vietnam+.

TP.HCM cũng có chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, xã đạt 100% ấp có nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, kèm hỗ trợ 1 triệu đồng.

Cùng với đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số, TP.HCM hỗ trợ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thuộc diện bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo, đặc khu Côn Đảo mức 2 triệu đồng để tầm soát trước sinh, sơ sinh và hỗ trợ tiền mặt 1 triệu đồng.

Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ sẽ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố kèm theo hỗ trợ 30 triệu đồng.

Cộng tác viên dân số ấp mà ấp phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng sẽ được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách khen thưởng và hỗ trợ này được đảm bảo từ ngân sách thành phố, dự kiến khoảng 97 tỷ đồng .

Trước đó, vào kỳ họp cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã ban hành mức hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Sau hợp nhất, tỷ suất sinh của TP.HCM đạt 1,43 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ - thuộc nhóm địa phương có tỷ suất sinh thấp nhất cả nước và thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2,1.

Mức sinh thấp liên tục nhiều năm cùng với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì nhịp độ phát triển kinh tế của TP.HCM trong tương lai.