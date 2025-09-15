Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đồng Tháp xác minh 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong

  • Thứ hai, 15/9/2025 08:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong.

Chiều 14/9 xe môtô mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do một người đàn ông gần 60 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 876, hướng đi từ xã Vĩnh Kim ra Quốc lộ 1.

Vụ tai nạn giao thông giữa 2 môtô tại xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp làm một người tử vong.

Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn xã Long Định (tỉnh Đồng Tháp) thì va chạm với xe môtô khác cũng do một người đàn ông 41 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều trên đường.

Vụ va chạm làm cả 2 người cùng phương tiện ngã xuống đường. Sau tai nạn người đàn ông khoảng 41 tuổi tử vong tại chỗ, người còn lại bị xây xát. Nhận được tin báo, phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Long Định cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông

Trước đó, cùng ngày 14/9, xe ôtô khách loại giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Cà Mau chở nhiều hành khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc ôtô này đi qua đoạn điểm mở dải phân cách giao nhau giữa Quốc lộ 1 và huyện lộ 32B, đoạn thuộc địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, thì có xe môtô do một nam thanh niên điều khiển băng qua đường theo điểm mở dải phân cách, xảy ra va chạm mạnh giữa 2 phương tiện.

Vụ tai nạn này làm người cùng xe gắn máy ngã xuống đường, sau đó thanh niên điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vov.vn/xa-hoi/dong-thap-xac-minh-2-vu-tai-nan-giao-thong-lam-3-nguoi-thuong-vong-post1230045.vov

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

tai nạn giao thông Tp. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau thương vong Đồng Tháp Quốc lộ 1

  Tp. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự sự kiện đặc biệt ngành quân giới Việt Nam

