Tai nạn liên hoàn sau cú húc của xe container ở TP.HCM

  • Thứ ba, 9/9/2025 19:11 (GMT+7)
Chiều ngày 9/9, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô xảy ra trên cầu Phú Hữu (phường Long Trường, TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, xe container lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Liên Phường đi Khu Công nghệ cao. Khi đến cầu Phú Hữu, container bất ngờ tông vào đuôi ôtô 16 chỗ, đẩy xe này va tiếp vào hai ôtô con chạy phía trước.

Tại hiện trường, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu hoặc đuôi xe, vỡ đèn, giao thông qua cầu bị ùn ứ.

Vụ va chạm xảy ra lúc trời có mưa nhẹ. Theo các nhân chứng, nguyên nhân có thể do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn.

Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Các CSGT lưu ý người tham gia giao thông khi trời mưa cần giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn gấp đôi so với khi trời khô ráo. Hạn chế phanh gấp để tránh trượt bánh. Bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát và được nhận diện. Kiểm tra cần gạt mưa, lốp xe thường xuyên để đảm bảo an toàn.

