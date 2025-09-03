Va chạm xe đầu kéo ở TP.HCM, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Sáng 3/9, tại giao lộ Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh, TP.HCM), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường sau khi va chạm với xe đầu kéo (chưa rõ biển số) và tử vong tại chỗ.

Hình ảnh hiện trường tai nạn.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà L.T.N. (SN 1965).

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Đông Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, hiện trường mới cơ bản được giải tỏa, nhưng tuyến đường Lê Văn Khương vẫn còn ùn ứ nghiêm trọng.

Trước đó, sáng ngày 31/8 vụ việc tương tự cũng xảy ra khi người đàn ông khoảng 40 tuổi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) thì bất ngờ ngã xuống đường và bị xe tải chạy phía sau cán qua người, tử vong tại chỗ.