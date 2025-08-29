Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kẹt xe kinh hoàng ở TP.HCM sau mưa lớn

  • Thứ sáu, 29/8/2025 21:54 (GMT+7)
Chiều tối 29/8, sau cơn mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường ở TP.HCM bị kẹt xe nghiêm trọng, người dân vất vả về nhà.

Tối 29/8, sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM kẹt cứng, giao thông ở các ngã tư rối loạn. Ở khu vực nhà ga Tân Cảng của tuyến Metro số 1, dòng xe nối dài trên cầu Sài Gòn.
Kẹt xe kéo dài 2 km từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc.
Nghiêm trọng nhất là ở đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc). Ở đây, lượng xe đổ về giờ tan tầm ngày càng đông đúc. Hầu như các phương tiện đều "chôn chân" ở đoạn này.
Tại khu vực dưới ga An Phú của tuyến Metro số 1 hàng dài ôtô, xe máy nối đuôi nhau.
Trên tất cả các làn xe đều chật kín ôtô và xe máy di chuyển.
Tương tự, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng kẹt xe kéo dài hơn 2 km (hướng đổ về cầu Sài Gòn).
Ước tính, phải mất 20-30 phút mới có thể đi hết đoạn đường.
Lúc 19h30, lượng xe ngày một đông hơn ở hai chiều đường Nguyễn Hữu Cảnh và chưa có dấu hiệu hết kẹt xe.

Kẹt xe kéo dài ở cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Người dân lưu thông qua cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM sáng 27/8 phải chật vật trong cảnh kẹt xe kéo dài, đặc biệt tại khu vực cầu Bình Triệu 2.

11:52 27/8/2025

Hiện trường vụ tài xế tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở TP.HCM

Chiều 25/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) khiến tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ.

09:35 26/8/2025

Xe tải lật ngang đường, ùn tắc dài 2 km tại TP.HCM

Hai xe tải tông nhau khiến một xe lật ngang ra đường, vụ tai nạn đã làm cho tuyến đường Đỗ Mười kẹt xe kéo dài.

16:51 24/8/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/ket-xe-kinh-hoang-o-tphcm-sau-mua-lon-post1774059.tpo

Duy Anh/Tiền Phong

  Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

