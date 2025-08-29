Kẹt xe kinh hoàng ở TP.HCM sau mưa lớn

|
Tối 29/8, sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM kẹt cứng, giao thông ở các ngã tư rối loạn. Ở khu vực nhà ga Tân Cảng của tuyến Metro số 1, dòng xe nối dài trên cầu Sài Gòn.
|
Kẹt xe kéo dài 2 km từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc.
|
Nghiêm trọng nhất là ở đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc). Ở đây, lượng xe đổ về giờ tan tầm ngày càng đông đúc. Hầu như các phương tiện đều "chôn chân" ở đoạn này.
|
Tại khu vực dưới ga An Phú của tuyến Metro số 1 hàng dài ôtô, xe máy nối đuôi nhau.
|
Trên tất cả các làn xe đều chật kín ôtô và xe máy di chuyển.
|
Tương tự, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng kẹt xe kéo dài hơn 2 km (hướng đổ về cầu Sài Gòn).
|
Ước tính, phải mất 20-30 phút mới có thể đi hết đoạn đường.
|
Lúc 19h30, lượng xe ngày một đông hơn ở hai chiều đường Nguyễn Hữu Cảnh và chưa có dấu hiệu hết kẹt xe.
