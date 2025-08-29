Kẹt xe kinh hoàng ở TP.HCM sau mưa lớn

Tối 29/8, sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM kẹt cứng, giao thông ở các ngã tư rối loạn. Ở khu vực nhà ga Tân Cảng của tuyến Metro số 1, dòng xe nối dài trên cầu Sài Gòn.

Nghiêm trọng nhất là ở đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc). Ở đây, lượng xe đổ về giờ tan tầm ngày càng đông đúc. Hầu như các phương tiện đều "chôn chân" ở đoạn này.

Tại khu vực dưới ga An Phú của tuyến Metro số 1 hàng dài ôtô, xe máy nối đuôi nhau.

Trên tất cả các làn xe đều chật kín ôtô và xe máy di chuyển.

Ước tính, phải mất 20-30 phút mới có thể đi hết đoạn đường.

Lúc 19h30, lượng xe ngày một đông hơn ở hai chiều đường Nguyễn Hữu Cảnh và chưa có dấu hiệu hết kẹt xe.

Người dân lưu thông qua cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM sáng 27/8 phải chật vật trong cảnh kẹt xe kéo dài, đặc biệt tại khu vực cầu Bình Triệu 2.

Chiều 25/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) khiến tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ.

