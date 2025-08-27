Kẹt xe kéo dài ở cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Người dân lưu thông qua cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM sáng 27/8 phải chật vật trong cảnh kẹt xe kéo dài, đặc biệt tại khu vực cầu Bình Triệu 2.

Từ chiều qua (26/8), phương án tổ chức giao thông quanh cầu Bình Triệu 1 và 2 đã chính thức được áp dụng để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Trong thời gian đến ngày 30/11, cầu Bình Triệu 1 chỉ cho xe máy lưu thông, còn ô tô buộc phải đi qua cầu Bình Triệu 2 hoặc theo các tuyến thay thế.

Một vụ va chạm nhẹ giữa hai xe ôtô xảy ra ở dốc cầu Bình Triệu 2 vào sáng 27/8 khiến tình hình ùn ứ càng trở nên nghiêm trọng. Ảnh: Bích Liên.

Cầu Bình Triệu 2 được chuyển thành cầu hai chiều. Chiều từ Đinh Bộ Lĩnh sang Phạm Văn Đồng, phần đường rộng 3,5 m chỉ dành cho ôtô, cấm hoàn toàn xe máy. Ở hướng ngược lại, từ Phạm Văn Đồng về Đinh Bộ Lĩnh, xe máy và ôtô con cùng đi một làn, các loại ôtô khác đi ở làn riêng.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên triển khai phương án mới (sáng 27/8), giao thông khu vực cầu Bình Triệu 2 gần như tê liệt. Lượng lớn phương tiện dồn về khu vực này khiến tình trạng quá tải, ùn tắc kéo dài xảy ra. Quốc lộ 13, cầu Bình Lợi, ngã tư Bình Triệu, đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng chung cảnh kẹt cứng.

Dòng người và phương tiện chen chúc di chuyển từng chút để đi qua cầu Bình Triệu 2 vào giờ cao điểm sáng 27/8. Ảnh: CTV.

Người dân mướt mồ hôi di chuyển qua khu vực ùn tắc. Ảnh: Bích Liên.

Tình trạng ùn tắc ở khu vực cầu Bình Triệu 2 kéo theo dòng phương tiện nối đuôi xếp hàng trên cầu Bình Lợi - đường Phạm Văn Đồng và khu vực nút giao Bình Triệu - quốc lộ 13. Ảnh: CTV.

Đi làm ở quận Bình Thạnh (cũ), anh Lê Tam Long, cư dân phường Tam Phú, cho hay cảnh ùn tắc ở cầu Bình Triệu 2 nay còn nghiêm trọng hơn trước. Vốn dĩ tuyến quốc lộ 13 và cây cầu này đã đông nghẹt vào giờ cao điểm, nhưng từ khi phân luồng hai chiều, mặt cầu hướng về trung tâm càng hẹp lại, dẫn đến kẹt xe nặng. “Trước đây từ 7h sáng mới kẹt, giờ 6h đã tắc nghẽn. Tôi bị nhích từng chút hơn nửa tiếng ở vòng xoay mà vẫn chưa được lên cầu”, anh nói.

Không chỉ anh Long, chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa, người dân trong khu vực, cũng lo lắng trước tình trạng kẹt xe kéo dài. Chị cho biết, ngày nào cũng phải đi qua cầu Bình Triệu để đến chỗ làm, còn nếu đi đường vòng thì quãng đường sẽ xa thêm đáng kể. “Nếu cảnh này cứ tiếp diễn chắc chắn việc đi lại sẽ rất khó khăn, đặc biệt với những ai phải tuân thủ giờ giấc làm việc nghiêm ngặt như chúng tôi”, chị Hoa bày tỏ.

Khu vực ngã tư Bình Triệu - nút giao quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng ùn ứ kéo dài. Ảnh: CTV.

Tình trạng ùn ứ xảy ra ở khu vực vòng xoay và cầu vượt nút giao Bình Triệu - đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13. Ảnh: CTV.

Khu vực cầu Bình Triệu 2 (bên trái) vào sáng 27/8. Ảnh: CTV.

Lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông ở khu vực. Ảnh: CTV.

Ôtô và xe máy nối đuôi di chuyển lên cầu Bình Triệu 2. Ảnh: Bích Liên.

Người dân lưu thông qua cửa ngõ Đông Bắc vào trung tâm TP.HCM vào sáng 27/8 phải chật vật trong cảnh kẹt xe kéo dài. Ảnh: Bích Liên.

Một số người điều khiển xe máy di chuyển lên vỉa hè để thoát điểm ùn tắc. Ảnh: Bích Liên.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn, là cửa ngõ quan trọng trên trục quốc lộ 13 - tuyến huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với tỉnh Bình Dương (cũ).

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 (hiện dưới 6 m) được triển khai nhằm đồng bộ hóa tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn, bảo đảm đạt tối thiểu 7m theo quy hoạch. Khi hoàn thành, công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông thủy mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng đường thủy, khai thác hiệu quả hệ thống cảng thủy nội địa của TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Qua đó, góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ, tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Nam bộ và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư gần 133 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.