Các cửa ngõ TP.HCM ken đặc xe cộ chiều cuối kỳ nghỉ lễ 2/9

  • Thứ ba, 2/9/2025 19:41 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Chiều 2/9, dòng người từ các tỉnh bắt đầu đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ. Ghi nhận tại các cửa ngõ phía Đông và phía Tây, từ cuối giờ chiều, lượng phương tiện tăng đột biến.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 2/9, lưu lượng phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Đồng Nai vào TP.HCM) bắt đầu tăng mạnh. Từ khoảng 16h30, dòng xe đổ về nút giao thông An Phú (cửa ngõ phía Đông TP.HCM) ngày một đông; các phương tiện phải xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu để vào trung tâm thành phố.

Ket xe Tay TP.HCM anh 1

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về nút giao thông An Phú. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Tay TP.HCM anh 2

Dòng phương tiện xếp hàng dài trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong giờ cao điểm chiều 2/9.
Ket xe Tay TP.HCM anh 3

Càng về chiều, lưu lượng phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Đồng Nai vào TP.HCM) càng tăng mạnh.
Ket xe Tay TP.HCM anh 4

Trong khi đó, ở hướng ngược lại (từ TP.HCM đi Đồng Nai), giao thông lại rất thông thoáng.

Chị Ngô Hạnh Ngân (ngụ phường Gia Định) chia sẻ: “Tôi đi xe khách từ Bình Thuận về TP.HCM. Chiều nay, trên cao tốc rất đông, xe di chuyển chậm. Đến nút giao An Phú, xe phải chờ đèn gần 10 phút mới qua được".

Ket xe Tay TP.HCM anh 5Ket xe Tay TP.HCM anh 6

Dòng xe xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông ở nút giao An Phú.
Ket xe Tay TP.HCM anh 7

Đến hơn 17h cùng ngày, giao thông ở khu vực này tiếp tục "căng thẳng".

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía tây, từ khoảng 17h, đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) hướng từ các tỉnh, thành miền Tây về TP.HCM, phương tiện càng lúc càng đông.

Ket xe Tay TP.HCM anh 8

Cầu vượt nút giao thông Bình Thuận trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TP.HCM ken cứng người xe vào chiều 2/9.
Ket xe Tay TP.HCM anh 9

Dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố bằng xe máy.
Ket xe Tay TP.HCM anh 10Ket xe Tay TP.HCM anh 11

Thời tiết oi nắng khiến nhiều trẻ nhỏ theo cùng gia đình tỏ ra mệt mỏi sau hành trình dài.
Ket xe Tay TP.HCM anh 12Ket xe Tay TP.HCM anh 13

Đoạn đường Lê Khả Phiêu (từ cầu vượt nút giao thông Bình Thuận đến giao lộ giữa đường Nguyễn Hữu Trí – Hoàng Đạo Thúy) chật kín xe.

Anh Trần Văn Tuấn (ngụ Đồng Tháp) đi xe máy cùng vợ con lên TP.HCM cho biết: “Gia đình tôi xuất phát từ quê lúc trưa, đi hơn 3 tiếng mới tới cửa ngõ thành phố. Đường đông, nhiều đoạn phải nhích từng chút một. Con nhỏ ngồi sau xe khá mệt, nhưng đành chịu vì nghỉ lễ xong ai cũng tranh thủ quay lại thành phố”.

Ket xe Tay TP.HCM anh 14Ket xe Tay TP.HCM anh 15Ket xe Tay TP.HCM anh 16

Đến hơn 17h, phương tiện tham gia giao thông ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM tiếp tục tăng.
Ket xe Tay TP.HCM anh 17

Lực lượng CSGT túc trực ở các giao lộ trên quốc lộ 1 để điều tiết giao thông.

Tình trạng giao thông đông đúc chiều 2/9 đã được dự báo trước khi lượng lớn người dân cùng trở lại thành phố sau kỳ nghỉ. Các lực lượng chức năng được bố trí tại các cửa ngõ để điều tiết, phân luồng, giúp giao thông duy trì trong tầm kiểm soát, chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

https://tienphong.vn/cac-cua-ngo-tphcm-ken-dac-xe-co-chieu-cuoi-ky-nghi-le-29-post1774942.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

