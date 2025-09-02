Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai cha con đi xe máy lọt xuống cống ở TP.HCM

  • Thứ ba, 2/9/2025 18:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đang lưu thông trên đường, xe máy bỗng bị trượt ngã khiến hai cha con người đi xe máy lọt xuống cống thoát nước. Người dân phát hiện đã nhanh chóng chạy tới giải cứu.

Chiều 2/9, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Thời điểm trên, người đàn ông tên K.(42 tuổi) điều khiển xe máy chở theo con trai nhỏ lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Xe may lot cong TP.HCM anh 1

Hai cha con lọt xuống cống, chân lồi lên trên.

Khi tới đoạn gần quán ăn Tư Nhớ 2, thuộc phường Thủ Dầu Một thì không may xe máy trượt ngã. Hai cha con lọt xuống cống thoát nước bên đường, chân trồi lên trên.

Khi phát hiện vụ việc, người đi đường nhanh chóng dừng lại giải cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Cả hai cha con nạn nhân chỉ bị trầy xước, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo ghi nhận, khu vực nơi xảy ra vụ việc, đường đang thi công nâng cấp vỉa hè, miệng cống thoát nước chưa hoàn thiện.

