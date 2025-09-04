Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe 7 chỗ bị tông bẹp dúm khi chờ đèn đỏ

Khi đang dừng chờ đèn đỏ, ôtô con bị xe tải từ phía sau lao tới tông mạnh gây ra vụ tai nạn liên hoàn, 3 người mắc kẹt trong chiếc xe bẹp dúm.

Ngày 4/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Bắc Lý (Ninh Bình) xác nhận, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại đường nối 2 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Hà Nội - Hải Phòng khiến 3 người thương vong.

Chiếc xe bẹp dúm sau cú tông liên hoàn.

Khoảng 21h ngày 3/9, ôtô 7 chỗ do người đàn ông cầm lái, đi theo hướng cầu Thái Hà ra Phủ Lý (Hà Nam cũ). Khi dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý, ôtô con bị xe tải phía sau lao tới, tông vào đuôi xe.

Cú tông mạnh khiến xe con bị đẩy về phía trước, đâm vào đuôi xe tải khác đỗ cùng chiều. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ôtô con bị kẹp giữa hai xe, thân xe bị vò nát, biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an xã Bắc Lý có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng CSGT, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ hiện trường, phá cửa xe đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Cảnh sát phá cửa đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Công an tỉnh Ninh Bình điều động một xe chuyên dụng, cùng 8 cán bộ chiến và huy động một xe cẩu, hai máy xúc để nâng và kéo ôtô con bị mắc kẹt ra ngoài.

Sau khoảng hơn 30 phút, lực lượng cứu hộ đưa được 3 nạn nhân ra khỏi chiếc xe bẹp dúm. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tài xế ôtô con tử vong từ trước đó. Nạn nhân được xác định là anh Đ.T.Đ., quê Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

