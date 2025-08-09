Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia đình 7 người thoát chết khi ôtô bốc cháy ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 9/8/2025 15:34 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.

Trưa 9/8, Công an phường Cầu Kiệu (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn khiến một ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt.

Chay oto 7 cho TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 11h cùng ngày, trên đường Phan Đăng Lưu (đoạn qua Công viên văn hóa Phú Nhuận, hướng từ ngã tư Phú Nhuận đi chợ Bà Chiểu) xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện: Xe tải, xe máy và ôtô 16 chỗ chở theo gia đình 7 người.

Sau cú tông, phần đầu ô tô 16 chỗ bắt đầu bốc khói rồi nhanh chóng bùng thành lửa lớn. Tài xế lập tức hô hoán, mở cửa cho mọi người thoát ra ngoài. Người dân xung quanh cùng tài xế tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

May mắn, hiện trường chỉ cách trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 17 (thuộc PC07, Công an TP.HCM) khoảng 50m. Lực lượng cứu hỏa có mặt ngay sau đó, triển khai phương tiện khống chế đám cháy trong ít phút.

Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

