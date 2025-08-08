Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô tải đâm sập cổng chào ở Cà Mau

  • Thứ sáu, 8/8/2025 21:00 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Ngày 8/8, tin từ UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ ôtô tải va chạm làm sập cổng chào tại ấp Đầm Cùng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, xe ôtô mang biển kiểm soát số 69C-085.60, do ông Trần Đô Anh (26 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau) điều khiển, lưu thông từ dốc cầu Đầm Cùng rẽ phải vào tuyến lộ xuống chợ Đầm Cùng để lấy đồ.

Xe ôtô do ông Đô Anh điều khiển đâm sập cổng chào.

Khi xe qua cổng chào, phần trên thùng xe đã vướng vào thanh ngang nối giữa hai cột của cổng chào và làm sập cổng. Qua làm việc, đây là sự cố không mong muốn và ông T.Đ.A đã thống nhất chịu toàn bộ mọi chi phí dọn dẹp, sửa chữa và khắc phục.

Hiện, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã lập biên bản vụ việc, chỉ đạo bộ phận chuyên môn ước tính thiệt hại do vụ việc gây ra và cho cá nhân ông T.Đ.A ký cam kết, khắc phục, sửa chữa lại cổng chào.

Được biết, cổng chào này cao hơn 3 m, ngang khoảng 4 m, nằm trên tuyến đường dẫn vào chợ dài khoảng 1 km. Đây là cổng chào thuộc xã Trần Thới cũ, được xây dựng khoảng năm 2018.

Tân Lộc/Tiền Phong

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

