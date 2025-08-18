Ôtô 7 chỗ tông gãy trụ camera giao thông ở Nha Trang

Ôtô 7 chỗ lao lên vỉa hè, tông gãy trụ camera giao thông 360 khiến tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Nha Trang, Khánh Hòa) ùn tắc.

Hơn 20h ngày 18/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang phối hợp cùng Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe hơi lao lên vỉa hè, tông vào hệ thống camera theo dõi giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, xe ôtô màu vàng cát 7 chỗ biển số 51H - 118.xx đang đi trên đường Thái Nguyên, khi đến nút giao thông Ngã 6 (phường Nha Trang) thì tăng tốc, lao lên vỉa hè đường Nguyễn Trãi, tông vào trụ camera giao thông 360.

Vụ va chạm mạnh khiến trụ camera giao thông bị gãy, hư hỏng nặng, phần đầu xe hơi biến dạng, móp méo. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Đồng thời trụ camera giao thông gãy chắn ngang đường Nguyễn Trãi cùng với người đi đường tò mò dừng lại làm tuyến đường bị ùn tắc, kẹt xe. Các lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường để xử lý.

Ôtô hư hỏng nặng phần đầu sau vụ va chạm.

Chị Nguyễn Thị Phương Ly (28 tuổi, trú phường Nha Trang) cho biết đang ngồi trong nhà ăn cơm thì nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra xem thì phát hiện xe hơi đã tông gãy trụ camera giao thông.

"Lúc xảy ra va chạm trời đang mưa và đường Nguyễn Trãi đang có mật độ phương tiện di chuyển tương đối đông, rất may vụ tai nạn không có thiệt hai về người", chị Ly nói.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang đang tiến hành kiểm tra ma túy, nồng độ cồn với tài xế.