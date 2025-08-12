Ôtô lao vào đám đông đứng xem văn nghệ, bé 8 tuổi tử vong

Tối 11/8, tại Nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé 8 tuổi tử vong và 10 người khác bị thương.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lương Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 11/8. Thời điểm trên, địa phương đang tổ chức chương trình văn nghệ mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một bé 8 tuổi tử vong và 10 người khác bị thương.Ảnh: Người dân cung cấp.

Khi ông L. V. M. lái ô tô rẽ vào sân nhà văn hóa, xe bất ngờ lao vào nhiều người dân đang có mặt tại đây.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới Trung tâm y tế huyện Văn Yên cũ để điều trị.

Tài xế L. V. M làm việc tại trụ sở công an. Hình ảnh cho thấy CSGT đã sử dụng máy đo nồng độ cồn.

Theo ông Lương Văn Thu, UBND xã Phong Dụ Thượng đã cử lãnh đạo đi cùng để hỗ trợ, thăm hỏi. Nạn nhân tử vong đang chờ cơ quan chức năng khám nghiệm.

Tài xế L. V. M. đã được đưa về trụ sở Công an xã để điều tra nguyên nhân vụ việc.

