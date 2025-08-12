Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô lao vào đám đông đứng xem văn nghệ, bé 8 tuổi tử vong

  • Thứ ba, 12/8/2025 05:19 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tối 11/8, tại Nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé 8 tuổi tử vong và 10 người khác bị thương.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lương Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 11/8. Thời điểm trên, địa phương đang tổ chức chương trình văn nghệ mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã.

Lui xe trung tre con anh 1

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một bé 8 tuổi tử vong và 10 người khác bị thương.Ảnh: Người dân cung cấp.

Khi ông L. V. M. lái ô tô rẽ vào sân nhà văn hóa, xe bất ngờ lao vào nhiều người dân đang có mặt tại đây.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới Trung tâm y tế huyện Văn Yên cũ để điều trị.

Lui xe trung tre con anh 2

Tài xế L. V. M làm việc tại trụ sở công an. Hình ảnh cho thấy CSGT đã sử dụng máy đo nồng độ cồn.

Theo ông Lương Văn Thu, UBND xã Phong Dụ Thượng đã cử lãnh đạo đi cùng để hỗ trợ, thăm hỏi. Nạn nhân tử vong đang chờ cơ quan chức năng khám nghiệm.

Tài xế L. V. M. đã được đưa về trụ sở Công an xã để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tài xế chặn đầu taxi, không cho đón khách ở bến xe bị phạt 4 triệu

Tài xế chặn đầu taxi công nghệ trong bến xe Thái Nguyên, đuổi nữ hành khách cùng trẻ nhỏ xuống xe giữa trời nắng nóng bị phạt 4 triệu đồng.

19 giờ trước

2 xe khách dừng chắn hết đường, xe máy phải leo vỉa hè ở TP.HCM

Hai xe khách dừng hàng ngang trên đường Ngô Gia Tự (TP.HCM) chắn hết làn đường buộc nhiều người đi xe máy phải leo vỉa hè.

21 giờ trước

Xử phạt tài xế container làm rơi ống cống bê tông xuống đường cao tốc

Quá trình chở hàng hóa trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế Hà Thanh T. làm rơi các ống cống bê tông xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

39:2334 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/o-to-lao-vao-dam-dong-dung-xem-van-nghe-o-lao-cai-be-8-tuoi-tu-vong-nhieu-nguoi-bi-thuong-post1768433.tpo

Đức Anh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lùi xe trúng trẻ con Lào Cai Tai nạn Lào Cai Lùi xe trúng trẻ 6 tuổi tử vong Phong Dụ Thượng Một bé tử vong

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý