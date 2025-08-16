Xe BMW bốc cháy ngùn ngụt giữa phố

Ôtô BMW đang chạy trên phố Ngô Quyền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy ở phần gầm, phát hỏa ngùn ngụt.

Khoảng 19h ngày 16/8, chiếc ôtô BMW đang lưu thông tại khu vực đường Ngô Quyền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì tài xế phát hiện trong khoang xe có mùi khét.

Dừng xe kiểm tra, tài xế phát hiện lửa bốc mạnh lên từ phần gầm nên hô hoán, nhờ người đi đường giúp đỡ.

Chiếc ôtô bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Trần Hiền.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai các công tác dập lửa. Sau 10 phút đám cháy đã được khống chế.

Lực lượng Cảnh sát Phỏng cháy chữa cháy khống chế ngọn lửa. Ảnh: Trần Hiền.

Theo lời kể của tài xế, chiếc xe vừa trải qua sửa chữa tại gara, anh đang điều khiển xe về nhà thì xảy ra vụ việc trên. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.