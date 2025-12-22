Kinh Bắc nắm quyền chi phối tại tòa nhà 28 tầng trên đất vàng Láng Hạ

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa hoàn tất thâu tóm 99% vốn của chủ đầu tư dự án tại khu “đất vàng” Láng Hạ, qua đó nắm quyền kiểm soát khu đất đắc địa bậc nhất Hà Nội.

Dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại các số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Ảnh: Đình Phong/Tiền Phong.

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) vừa công bố thông tin về việc hoàn tất nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E. Theo đó, hai doanh nghiệp này chính thức trở thành công ty con của KBC.

Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam hiện sở hữu 99% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Láng Hạ. Với việc nắm quyền chi phối hai pháp nhân trên, KBC đồng thời trở thành doanh nghiệp kiểm soát CTCP Đầu tư Láng Hạ.

CTCP Đầu tư Láng Hạ được biết đến là chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại các số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Dự án tọa lạc tại ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành, vị trí được xem là một trong những điểm đắc địa bậc nhất khu vực.

Theo thiết kế, công trình có quy mô 28 tầng, kèm 2 tầng kỹ thuật, 1 tầng áp mái và 4 tầng hầm. Tuy nhiên, khi thi công đến tầng 28, dự án buộc phải dừng lại theo yêu cầu của Công an quận Ba Đình (trước sáp nhập) nhằm hoàn thiện hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn mới.

Đến nay, dự án vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài", trở thành khối bê tông cao tầng bỏ hoang giữa khu phố trung tâm.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 312 tỷ đồng , tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.563 tỷ đồng , tăng mạnh 294%, hoàn thành khoảng 49% mục tiêu cả năm.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy quy mô hoạt động của Kinh Bắc tiếp tục được mở rộng. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản đạt 66.557 tỷ đồng , tăng 49% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 86%, tương ứng 57.194 tỷ đồng . Riêng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 9.419 tỷ đồng .

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III đạt 25.091 tỷ đồng , tăng 81% so với đầu năm, chủ yếu phản ánh chi phí đầu tư phát triển các dự án. Nguồn vốn này tập trung lớn tại khu đô thị và du lịch Tràng Cát với 16.202 tỷ đồng , cùng các dự án khu công nghiệp Lộc Giang ( 1.443 tỷ đồng ), nhà ở xã hội thị trấn Nếnh ( 1.277 tỷ đồng ) và khu đô thị Phúc Ninh ( 1.123 tỷ đồng ).

Để phục vụ chiến lược mở rộng quỹ dự án, tổng nợ phải trả của Kinh Bắc tại ngày 30/9 đạt 40.494 tỷ đồng , bật tăng 68% so với đầu năm.

Tháng 5 vừa qua, Kinh Bắc cùng đối tác là Tập đoàn Trump - doanh nghiệp của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã khởi công dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (dự án Trump International Hưng Yên) với tổng mức đầu tư dự kiến 1,5 tỷ USD .